La Comarca de la Sidra celebra el espectáculo visual de la floración del pumar: astronomía entre manzanos, visitas guiadas a plantaciones y clases para aprender a escanciar

La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra organizará del 1 al 3 de mayo una nueva edición de la Semana de la Floración del Manzano, una propuesta que repartirá actividades en seis concejos para aprovechar uno de los momentos de mayor valor paisajístico del territorio: la floración de las pumaradas. El programa incluye rutas guiadas, divulgación astronómica, visitas a plantaciones y una actividad de iniciación al escanciado.

La iniciativa se desarrollará en Cabranes, Sariego, Colunga, Nava, Villaviciosa y Bimenes, con acceso gratuito y plazas limitadas mediante reserva previa. El objetivo es vincular el atractivo natural de las pumaradas en flor con la cultura sidrera de un territorio que concentra buena parte de la producción asturiana de manzana de sidra.

La programación arrancará el viernes 1 de mayo en Cabranes con “Eclipse floral: magia en el cielo de los manzanos”, un taller de astronomía previsto a las 12.00 horas en el área recreativa de Peñacabrera. La actividad, de una hora y media de duración, servirá también como introducción divulgativa al eclipse solar previsto para el próximo verano, fenómeno para el que Asturias aparece como uno de los territorios de observación destacados.

Ese mismo día, a las 17.00 horas, Sariego acogerá “Paseando entre manzanos en el valle saregano”, una visita guiada a una pumarada en flor con salida frente a la Casa de Cultura de Vega. El recorrido permitirá explicar sobre el terreno el cultivo del manzano, la gestión de las plantaciones y el calendario agrícola ligado a la sidra.

El sábado concentrará tres actividades. La primera será en Colunga, a las 11.00 horas, con “Una vuelta a la manzana entre el mar y la montaña”, una ruta interpretada con salida en el puente de la playa de La Griega. El itinerario combinará paisaje costero y zonas de pomaradas, en un recorrido de dos horas y media.

Por la tarde, a las 16.00 horas, el Museo de la Sidra acogerá “Maestros del escanciado en el Museo de la Sidra”, una actividad que combinará visita guiada y clase práctica para acercar al público al ritual de servicio de la sidra y a los elementos culturales vinculados a esta bebida.

Paseando entre manzanos

Una hora después, a las 17.00, el programa se trasladará a Villaviciosa con “Paseando entre manzanos en tierras maliayesas”, una visita a una pumarada en flor en el concejo de Villaviciosa, con salida frente a la ermita de Santiago, en Les Vieyes, San Justo. Villaviciosa concentra una parte significativa de las plantaciones de manzana de sidra de Asturias y mantiene un peso central dentro de la economía sidrera regional.

La programación concluirá el domingo 3 de mayo en Bimenes con “Paseando entre manzanos en paisajes yerbatos”, una nueva visita guiada con salida frente a la iglesia de San Julián, a las 11.00 horas.

La organización subraya que todas las actividades requieren inscripción previa y recuerda que en algunos casos será necesario desplazarse a pie o en vehículo particular hasta los puntos de desarrollo.

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La Semana de la Floración del Manzano se presenta como uno de los principales reclamos de primavera en la comarca, en un momento en el que las pomaradas alcanzan su máximo valor visual y turístico. La cita busca además reforzar la proyección de la cultura sidrera asturiana tras su reconocimiento internacional por la UNESCO, incorporando actividades ligadas al paisaje, la divulgación y la gastronomía del territorio.