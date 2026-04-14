Nervios, ilusión, ganas de jugar y alguna lágrima: les Mariñes de Villaviciosa estrenan con once alumnos la esperada escuelina de Quintes

Sueño cumplido en les Mariñes Villaviciosa. Con once niños, y con la opción de poder llegar a17 -aunque depende de las edades al ser un centro mixto- la escuelina infantil de Quintes abrió sus puertas este martes. Con energía y ganas de divertirse, alguna que otra lágrima para casos puntuales de adaptación más lenta, pero con un balance positivo, destaca la directora del centro, Laura Ovín, quien festejó la apertura del centro en el que se han invertido 216.000 euros, de los que 104.000 proceden de una subvención de un programa de fondos europeos. "Era un aula ,uy esperado por las familias", manifestó Ovín.

El aula de Quintes forma parte de la Escuela Infantil La Oliva, que tiene su sede principal en la capital de Villaviciosa y cuenta también con otra aula en Venta les Ranes. Entre todas suman un centenar de plazas. "Villaviciosa ha mejorado como nunca en plazas de Educación Infantil y, especialmente, en la zona rural. Para la zona de Les Mariñes, con su expansión demográfica, es algo clave”, declaró Alejandro Vega, alcalde de Villaviciosa. "Cuando llegamos al gobierno había familias sin plaza, en lista de espera que ya no hay, y eso es gracias al compromiso del gobierno del Principado y del Ayuntamiento", subrayó el regidor.

En imágenes: Inauguración de la Escuelina de 0 a 3 años de Quintes / P. A.

La escuelina se sitúa en un espacio que se ha acondicionado y adaptado en el patio cubierto del colegio de Quintes. Allí también se instalará en un futuro un comedor escolar, tal y como indicó Vega durante la inauguración del espacio educativo, dotado de un aparcamiento cubierto para los carritos infantiles en el soportal de la entrada. "Era una demanda de las familias y es fundamental para la conciliación", añadió el regidor.

En la inauguración estuvo también la consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, que se animó a charlar y jugar con algunos de los niños. "Con la inauguración de la unidad de Quintes completamos ocho en Villaviciosa. Eso hace que los cien alumnos matriculados en escuelas infantiles suponga una muy buena atención en el concejo", apuntó Ledo. "Esperamos que las familias lo hayan recibido con satisfacción, ya que sabíamos que estaban pendientes de esta apertura. Es un día muy importante y bueno", añadió.

Pista polideportiva

La escuelina de Quintes se sitúa dentro del centro perteneciente al Colegio Rural Agrupado (CRA) Les Mariñes. El Alcalde anunció también durante la visita que se afrontará un proyecto de mejora de la pista polideportiva, procediendo a su cierre para que quede resguardada del aire y la lluvia. "Se necesita mejorarla, pues sufre mucho deterioro. Conocemos las reivindicaciones para que siga mejorando la educación en el concejo", concluyó Vega.