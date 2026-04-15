Un desfile de moda en pleno casco urbano con ochenta niños como modelos: la nueva propuesta de los comerciantes de Villaviciosa

La plaza Obdulio Fernández de Villaviciosa, frente al teatro Riera, acoge este domingo la segunda edición del desfile "Primavera de moda" de Acosevi, la asociación que engloba al comercio del concejo y en el que los participantes presentarán las últimas tendencias en moda infantil y femenina.

La iniciativa incluirá, además, sorteos entre los asistentes al desfile, que podrán ganar cheques de 30 euros a canjear en las tiendas participantes. Habrá desfiles tanto en sesión de mañana como de tarde, con la participación de cerca de 80 niños para la parte infantil y cuatro modelos, ya a nivel más profesional, para la dedicada a la moda femenina.

“Es un esfuerzo por aportar valor añadido y hacer eventos en la calle. El año pasado nos quedó muy bonita la plaza y la gente descubrió un poco la belleza de todos los rincones de la Villa, no solo los habituales”, indicó Lucía Llera, tesorera de Acosevi, en la presentación del evento, acompaña por Rocío Vega, concejala de Desarrollo Local.

Serán siete los negocios participantes en “Primavera de moda”, con hasta 16 participantes como modelos por cada uno de ellos. “Nuestro objetivo es demostrar que para ir a cualquier evento tenemos una amplia variedad de propuestas en la Villa. Las sacamos a la calle para que la gente las vea y que, encima, haya movimiento ese domingo en la Villa”, enfatizó la tesorera de Acosevi.

Cheques de 30 euros

Cada pase de moda, con cerca de una hora de duración, tendrá no solo el aliciente de descubrir nuevas propuestas, sino también incentivar el consumo con el sorteo para obtener cheques de 30 euros para canjear en las tiendas participantes.

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Una iniciativa, que como resaltan desde Acosevi, permite disfrutar de una experiencia casi real, con pasarela, "y una puesta a punto muy chula y vistosa", hasta el punto también de que, al participar “modelos profesionales”, hace que el plan para el domingo sea especial, al igual que ya sucedió el pasado mes de agosto con otra iniciativa similar.