La Ría de Villaviciosa acoge este sábado un taller infantil de “Ecoprint” dentro de la programación ambiental de la red autonómica de espacios naturales

El Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Ría de Villaviciosa será uno de los equipamientos asturianos que este sábado acogerán el taller infantil “Ecoprint”, una actividad promovida por la Red Natural de Asturias para acercar a los menores al conocimiento y conservación del medio natural.

La actividad se desarrollará entre las 16.00 y las 18.00 horas y está dirigida a niños de entre 6 y 12 años. El contenido del taller se centra en la elaboración de manualidades con elementos naturales, combinando la parte creativa con la divulgación ambiental.

La propuesta se celebrará de forma simultánea en varios espacios naturales protegidos del Principado. Además del centro maliayés, participarán el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Integral de Muniellos, el Centro de Interpretación del Parque Natural de Somiedo, el Centro de Interpretación del Parque Natural de Ponga, el Centro de Interpretación del Parque Natural de Redes y el aula didáctica del centro de recuperación de fauna ubicado también en Redes.

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La inscripción previa debe formalizarse mediante correo electrónico en info@rednaturaldeasturias.es.