Sorpresa en la playa de Rodiles: aparece en la arena una mesa de madera con bancos del área recreativa del eucaliptal

La presencia de una de las mesas de madera del área recreativa de Rodiles en plena arena de la playa sorprendió en los últimos días a los visitantes habituales del enclave maliayés. Todo apunta a un desplazamiento intencionado desde el eucaliptal, donde se concentra el mobiliario público de uso recreativo.

Con la llegada de las primeras jornadas de buen tiempo, la playa comienza a recuperar afluencia de paseantes, propietarios de perros y usuarios de la senda litoral que discurre junto al arenal. En ese contexto, varios visitantes detectaron una escena poco habitual: una de las más de 400 mesas de madera instaladas bajo los eucaliptos apareció fuera de su ubicación original, trasladada varios metros hasta la playa.

Se trata de una estructura de aproximadamente dos metros de longitud, con bancos integrados, concebida para el uso de familias y grupos que frecuentan el área recreativa durante todo el año. Su peso y dimensiones hacen difícil pensar en un desplazamiento casual.

“Parece mentira, con lo que debe costar quitarla de su sitio, que alguien se haya molestado en esta broma de mal gusto y traerla más de 150 metros desde el eucaliptal hasta la playa”, señalaba uno de los visitantes que observó la escena.

La misma sorpresa expresaban Rosa Fernández y Antonio Busto, de Oviedo, quienes subrayaban la dificultad material de mover una pieza de esas características. “Es algo absurdo. El desplazamiento debió de requerir la fuerza de varias personas, porque la mesa pesa bastante al ser de madera maciza. Nosotros las usamos mucho en verano porque prestan un servicio estupendo para comer a la sombra”, indicaban.

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El episodio ha generado malestar entre usuarios habituales del entorno, que lamentan el deterioro del mobiliario público en uno de los espacios naturales más concurridos del concejo. La zona recreativa del eucaliptal constituye uno de los principales atractivos complementarios de Rodiles y concentra buena parte de la estancia de visitantes durante primavera y verano