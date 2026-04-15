Sorpresa en la playa de Rodiles: aparece en la arena una mesa de madera con bancos del área recreativa del eucaliptal
V. Alonso
La presencia de una de las mesas de madera del área recreativa de Rodiles en plena arena de la playa sorprendió en los últimos días a los visitantes habituales del enclave maliayés. Todo apunta a un desplazamiento intencionado desde el eucaliptal, donde se concentra el mobiliario público de uso recreativo.
Con la llegada de las primeras jornadas de buen tiempo, la playa comienza a recuperar afluencia de paseantes, propietarios de perros y usuarios de la senda litoral que discurre junto al arenal. En ese contexto, varios visitantes detectaron una escena poco habitual: una de las más de 400 mesas de madera instaladas bajo los eucaliptos apareció fuera de su ubicación original, trasladada varios metros hasta la playa.
Se trata de una estructura de aproximadamente dos metros de longitud, con bancos integrados, concebida para el uso de familias y grupos que frecuentan el área recreativa durante todo el año. Su peso y dimensiones hacen difícil pensar en un desplazamiento casual.
“Parece mentira, con lo que debe costar quitarla de su sitio, que alguien se haya molestado en esta broma de mal gusto y traerla más de 150 metros desde el eucaliptal hasta la playa”, señalaba uno de los visitantes que observó la escena.
La misma sorpresa expresaban Rosa Fernández y Antonio Busto, de Oviedo, quienes subrayaban la dificultad material de mover una pieza de esas características. “Es algo absurdo. El desplazamiento debió de requerir la fuerza de varias personas, porque la mesa pesa bastante al ser de madera maciza. Nosotros las usamos mucho en verano porque prestan un servicio estupendo para comer a la sombra”, indicaban.
El episodio ha generado malestar entre usuarios habituales del entorno, que lamentan el deterioro del mobiliario público en uno de los espacios naturales más concurridos del concejo. La zona recreativa del eucaliptal constituye uno de los principales atractivos complementarios de Rodiles y concentra buena parte de la estancia de visitantes durante primavera y verano
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
- Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
- Muere un hombre de 60 años y resulta herida su mujer tras caer con su coche por un desnivel en Belmonte y quedar atrapados
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Un empresario asturiano ofrece ayuda para evitar el desahucio de una mujer y su hija en La Corredoria
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
- Accidente ferroviario mortal en Langreo: fallece un hombre arrollado por un tren cuando cruzaba las vías en un paso a nivel sin barreras en Sama