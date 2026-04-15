Los vecinos de Peón y Candanal (Villaviciosa) celebran el 10 de mayo su corderada popular: tickets a la venta este viernes
La organización ofrece dos propuestas de menú, a 35 y 28 euros
La Asociación de Vecinos de Peón y Candanal ha programado para el sábado 10 de mayo la tercera edición de su corderada popular, una cita gastronómica que volverá a organizarse con aforo limitado y reserva previa mediante vales.
La jornada contará con dos propuestas de menú. La opción principal, por 35 euros, incluirá ensalada, cordero a la estaca, pan, milhojas y café. La segunda alternativa, con un precio de 28 euros, ofrecerá ensalada, costillas con criollo, pan, milhojas y café.
La venta anticipada comienza este viernes y podrá realizarse en El Fresno, Casa Pepito y a través de miembros de Sofesan, según ha informado la organización vecinal.
La convocatoria consolida una actividad que en anteriores ediciones reunió a numeroso público en esta parroquia maliayesa, donde las comidas populares mantienen un peso destacado en el calendario social local.
La organización recuerda que el número de plazas será limitado, por lo que la adquisición previa del vale será necesaria para garantizar asistencia.
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