Los vecinos de Peón y Candanal (Villaviciosa) celebran el 10 de mayo su corderada popular: tickets a la venta este viernes

La Asociación de Vecinos de Peón y Candanal ha programado para el sábado 10 de mayo la tercera edición de su corderada popular, una cita gastronómica que volverá a organizarse con aforo limitado y reserva previa mediante vales.

La jornada contará con dos propuestas de menú. La opción principal, por 35 euros, incluirá ensalada, cordero a la estaca, pan, milhojas y café. La segunda alternativa, con un precio de 28 euros, ofrecerá ensalada, costillas con criollo, pan, milhojas y café.

La venta anticipada comienza este viernes y podrá realizarse en El Fresno, Casa Pepito y a través de miembros de Sofesan, según ha informado la organización vecinal.

La convocatoria consolida una actividad que en anteriores ediciones reunió a numeroso público en esta parroquia maliayesa, donde las comidas populares mantienen un peso destacado en el calendario social local.

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La organización recuerda que el número de plazas será limitado, por lo que la adquisición previa del vale será necesaria para garantizar asistencia.