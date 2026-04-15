Villaviciosa acoge este jueves una proyección y coloquio sobre la historia del feminismo asturiano en el Ateneo Obrero

El Ateneo Obrero de Villaviciosa acoge este jueves, 16 de abril, una actividad enmarcada en la programación del Día Internacional de las Mujeres, con la proyección del documental Dame tira, compañera. Historia(s) del feminismo asturiano y un posterior coloquio abierto al público.

La cita comenzará a las 18.30 horas y se prolongará hasta las 20.30 horas. El acto incluirá una charla-coloquio con Lola Cancio, representante de Barenta Social, tras la proyección del trabajo dirigido por Sonia Carbajal.

La actividad se presenta bajo el lema “Igualdad, motor de democracia” y forma parte de las acciones impulsadas con motivo del 8 de marzo, con participación del Ayuntamiento de Villaviciosa, el Principado de Asturias y la Comarca de la Sidra.

El documental recorre distintas etapas del feminismo en Asturias a partir de testimonios y experiencias vinculadas a la evolución del movimiento en la comunidad autónoma, con especial atención a su dimensión social y organizativa.

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La entrada será libre hasta completar aforo.