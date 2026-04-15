Villaviciosa ya se prepara para la campaña estival y contrata la limpieza de sus playas: las actuaciones previstas arenal por arenal

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha lanzado un contrato de adecuación de arenales y recogida de residuos costeros en vísperas de la campaña turística estival, con un plazo de ocho meses y una inversión cercana a los 175.000 euros destinada a la limpieza manual y mecánica de ocho playas del municipio. El servicio incluye retirada de restos vegetales acumulados durante el invierno, desbroce de zonas verdes, vaciado de papeleras, limpieza de accesos y mantenimiento diario en los enclaves de mayor afluencia.

El pliego técnico divide el litoral en dos lotes: uno correspondiente a la margen derecha de la ría, donde se concentran Playa de Rodiles y las playas interiores de la ría; y otro que agrupa el resto del litoral occidental. La planificación fija una puesta a punto previa antes de junio y establece un refuerzo especial en Rodiles por volumen de usuarios y extensión.

Rodiles

Es el principal frente del contrato y el espacio que absorbe el mayor esfuerzo operativo. El arenal suma 5,14 hectáreas, a las que se añaden tres aparcamientos —1,73 hectáreas el este, 0,9 el oeste y 0,7 junto a la depuradora— y más de doce hectáreas de eucaliptal utilizado como área recreativa. La limpieza diaria incluirá tractor con sistema de cribado, apoyo mínimo de tres operarios, recogida manual, vaciado de papeleras al inicio y final de jornada y control permanente de accesos y viales.

La Playina, Miami y Misiego

Las tres playas de la zona de la ría forman parte del mismo lote que Rodiles. La Playina dispone de unos 1.000 metros cuadrados de arenal, Miami alcanza 2.400 y Misiego unos 700. En estos espacios el trabajo será principalmente manual, condicionado por las mareas y por la acumulación de restos vegetales y residuos arrastrados desde la ría.

La Ñora

Cuenta con unos 9.000 metros cuadrados de arena. El contrato incluye además dos zonas de aparcamiento de 5.300 y 1.200 metros cuadrados, un vial de acceso de 700 metros, la zona de salvamento, los baños públicos y un área ajardinada de 500 metros cuadrados situada sobre el arenal.

Playa España

Presenta unos 7.000 metros cuadrados de arena repartidos entre las dos márgenes del río España. El pliego incorpora una zona verde de 3.000 metros cuadrados, dos viales laterales, el puente peatonal y un tramo de carretera de 150 metros lineales. La elevada presencia de piedra obliga a concentrar la limpieza en las áreas donde predomina la arena.

Merón

Suma unos 5.000 metros cuadrados de superficie arenosa y un aparcamiento de 700 metros cuadrados. Como en Playa España, la pedregosidad condiciona el trabajo de retirada de residuos.

Tazones

Es el arenal de menor superficie útil de todo el contrato, con unos 700 metros cuadrados. Su dimensión y la influencia de la marea hacen que en muchas jornadas quede totalmente cubierta por el agua.

El Puntal

Playa del Puntal combina 2.400 metros cuadrados de arena con una extensa zona recreativa de 27.000 metros cuadrados en el eucaliptal posterior. El contrato incluye también el vial de acceso desde la carretera autonómica.

Bonhome

Ubicada junto a El Puntal, esta playa dispone de unos 700 metros cuadrados de arena. Presenta menor acumulación de restos vegetales procedentes de las mareas, por lo que la limpieza se centra sobre todo en residuos generados por usuarios y en el mantenimiento del acceso.

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El pliego establece además que las zonas dunares y espacios con vegetación autóctona deberán limpiarse exclusivamente a mano, sin uso de maquinaria, para preservar el sistema litoral.