Villaviciosa reclama a Costas y al Principado "la máxima celeridad" para resolver el deslinde de La Barquerina y permitir así el uso de las viviendas afectadas
El Ayuntamiento ya formalizó su conformidad con la propuesta de modificación mediante un escrito registrado el pasado día 9
El Ayuntamiento de Villaviciosa ha reclamado a la Demarcación de Costas en Asturias y a la Consejería de Ordenación del Territorio que impriman "la máxima celeridad posible dentro del marco legal" a la tramitación administrativa que afecta al ámbito urbanístico de La Barquerina, permitiendo así que se pueda ocupar el edificio de viviendas afectado. La petición se formula una vez concluido sin alegaciones el plazo legal de un mes desde la publicación en el BOE del expediente de modificación de la servidumbre de protección en el tramo comprendido entre los vértices del deslinde aprobado en 2000.
La solicitud municipal se refiere, en primer término, al expediente de modificación del deslinde abierto ante el Ministerio, pero también a los procedimientos de suspensión y sancionador iniciados por el Principado que afectan a uno de los edificios situados en ese entorno.
El Ayuntamiento, por su parte, formalizó su conformidad con la propuesta de modificación mediante escrito registrado el 9 de abril.
Informe técnico
El posicionamiento municipal se apoya en un informe técnico del arquitecto jefe de servicio de la Oficina Técnica Municipal, en el que se concluye que la nueva delimitación propuesta del dominio público marítimo-terrestre y de sus servidumbres reduce la anchura de la servidumbre de protección en el tramo afectado.
Según ese informe, desde el punto de vista urbanístico, la nueva delimitación permite que las edificaciones construidas sobre rasante en las parcelas afectadas del Plan Especial del Parque Fluvial de La Barquerina queden completamente fuera de la zona de servidumbre de protección.
El documento municipal añade que en las dos parcelas donde persiste una afectación parcial bajo rasante debe aplicarse lo previsto en el texto refundido vigente del Plan Especial del Parque Fluvial de La Barquerina, al tratarse de garajes y aparcamientos vinculados a las dotaciones obligatorias del uso residencial de los edificios.
El escrito remitido por el Ayuntamiento concluye expresando conformidad con la rectificación planteada, aunque deja a salvo las acciones administrativas y jurisdiccionales que puedan ejercerse en defensa de los intereses municipales dentro de los procedimientos abiertos con anterioridad.
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