El nombre asturiano que la influencer Marta Castro, exmujer de Fonsi Nieto, ha elegido para su bebé, tras ser madre por segunda vez a los 40 años
"Gracias a Dios todo ha salido perfecto", ha escrito la pareja formada por Rodri Fuertes y la creadora de contenido, que tiene casa en Villaviciosa
La influencer Marta Castro, exmujer de Fonsi Nieto, y el empresario Rodri Fuertes han sido padres este miércoles de una niña. Y el nombre elegido para la criatura no podía ser más asturiano: Covadonga. Y es que Castro, que se ha convertido en madre por segunda vez a los 40 años, está muy vinculada al Principado. Tiene raíces asturianas y todos los veranos acude a la casa familiar que tienen en Villaviciosa. "Es mi sitio preferido en el mundo", aseguró en alguna ocasión.
"Covadonga Fuertes Castro - 15 de abril 2026 a las 10:16 de la mañana. Tu mamá y tu papá te aman con locura. No tenemos palabras. Gracias a Dios todo ha salido perfecto", escribió la feliz pareja en redes sociales, compartiendo varias imágenes de la bebé y de la familia.
Las reacciones
El nombre de Covadonga no pasó ni mucho menos desapercibido por sus seguidores. "Es una belleza, tiene una carina preciosa, el nombre a mí como asturiana que te voy a decir, me encanta", escribió una. "Imagino que el nombre va ligado a la virgen de Covadonga (Asturias) la Santina. Nombre precioso. Muchísimas felicidades a toda la familia", comentó otra.
El camino para ser padres de Marta Castro y Rodri Fuertes, que saltó a la fama a raíz de su participación en Gran Hermano 17 y fue pareja de Adara Molinero, no ha sido fácil. "Ha sido un camino largo y no siempre fácil, pero ha sido un camino juntos, con esperanza y fe en cada paso", compartió el pasado verano la pareja con sus seguidores, que entre los dos suman en Instagram casi medio millón.
El anuncio del embarazo
El esperado anuncio lo hicieron en septiembre a través de un vídeo en el que Rodri Fuertes mostraba unos patucos en su mano y Marta Castro le acariciaba el brazo y después se ponía de perfil para mostrar su barriga. El vídeo acababa con la mano de su hijo Hugo, fruto de su relación con Fonsi Nieto, encima de su tripa.
"El corazón nos late más fuerte que nunca… porque muy pronto seremos uno más. La emoción, la alegría y el amor que sentimos son tan grandes que es imposible explicarlo con palabras", afirmaron.
Marta Castro y Rodri Fuertes llevan dos años de relación. Se conocieron en 2023, a raíz de las visitas de ella a la clínica estética de la que él es propietario.
Asturias es donde recarga pilas
Para la influencer, Asturias es su "sitio preferido en el mundo", en el que "desconecto, me relajo, recargo pilas". "Quien me conoce sabe que Asturias es mi lugar preferido en verano. Desde niña vengo cada año al precioso pueblo de Sietes, un lugar maravilloso donde tengo mis raíces, al que me gusta ir cada vez que puedo porque me ha visto crecer. Guardo recuerdos emocionantes de mis güelitos y mis primeras vacaciones cuando aún estaban con nosotros, reunirnos toda la familia, recuerdos de llevar a amigos y enseñarles orgullosa sus paisajes, playas...", llegó a afirmar unas vacaciones pasadas. En Sietes vivieron sus abuelos maternos, Soledad y Miguel.
Marta reside en Madrid. "Llevo a Asturias por bandera, mucho más que Madrid, no sé por qué, la verdad, porque nacer nací en la capital, pero de Asturias me gusta todo. De Sietes me enamora su tranquilidad y lo bonito que es, y la historia de saber que mis raíces están aquí", comentó.
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