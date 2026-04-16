¿Quieres ser un influencer de chigre? La DOP Sidra de Asturias abre un casting para captar perfiles en las redes sociales

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias ha puesto en marcha una nueva campaña de comunicación con la que busca diez embajadores digitales vinculados de forma natural a la cultura sidrera. La iniciativa, denominada “Influencers de Chigre”, plantea un proceso abierto en redes sociales y prioriza perfiles auténticos frente a creadores de contenido profesionales o grandes cuentas de seguidores.

Bajo el lema “No buscamos seguidores, buscamos verdad. Personas como la sidra, auténticos”, el consejo regulador presenta esta acción como un cambio de enfoque en la promoción del producto amparado por la denominación: menos presencia publicitaria convencional y mayor peso de personas que ya integran la sidra en su vida cotidiana.

Perfiles

El proyecto servirá de base para constituir un club de embajadores de la DOP Sidra de Asturias, integrado por perfiles que representen valores asociados al origen, la tradición, la cultura y la calidad. La propuesta no se formula como una campaña de influencers al uso, sino como una selección de personas capaces de trasladar en redes una relación cotidiana con Asturias y con el consumo de sidra.

La convocatoria está dirigida a mayores de edad residentes en Asturias con actividad habitual en redes sociales. No se exige un volumen determinado de seguidores ni experiencia profesional en creación de contenido. Entre los criterios fijados por la organización figuran tener una comunidad participativa, generar publicaciones ligadas a gastronomía, paisaje, cultura o vida diaria, consumir sidra de manera natural y mantener una línea alejada del postureo o del consumo excesivo.

Para participar será necesario seguir los perfiles oficiales de la DOP, completar un formulario de inscripción y enviar un vídeo de presentación explicando la relación personal con la sidra o con el territorio. El plazo permanecerá abierto hasta el 3 de mayo a las 23.59 horas.

Preba de la Sidra en Gascona (Oviedo) / Miki López

El sistema de selección combinará valoración interna y participación pública. Un comité designará ocho perfiles y los dos restantes saldrán de una votación en redes sociales. El calendario previsto fija entre el 4 y el 6 de mayo la evaluación técnica, del 7 al 10 de mayo la fase de votación y el 11 de mayo el anuncio definitivo de los diez seleccionados.

Los elegidos se incorporarán durante aproximadamente un año a un programa sin remuneración económica directa, basado en experiencias vinculadas al sector sidrero. Entre las contraprestaciones previstas figuran asistencia a espichas, salones y masterclass, formación en elaboración sidrera, visitas al Museo de la Sidra de Asturias, participación en actividades de sidraturismo, recepción de producto amparado por la DOP y presencia en canales oficiales.

Contenidos pedagógicos

El consejo regulador prevé además implicar a estos embajadores en acciones divulgativas, como consultorios sobre sidra o contenidos pedagógicos orientados al consumidor.

Desde el punto de vista estratégico, la denominación de la sidra persigue ampliar la capilaridad de su mensaje mediante contenido generado desde distintos puntos de Asturias, reforzar el posicionamiento cultural del producto y consolidar una comunidad digital vinculada a la sidra como elemento de identidad territorial.

La campaña arranca este 16 de abril y se apoyará durante las próximas semanas en contenido específico en redes sociales y promoción digital en plataformas de Meta.

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Con esta acción, la denominación incorpora una fórmula de embajadores digitales que traslada al entorno online un modelo tradicionalmente asociado al chigre: recomendación cercana, experiencia directa y relato personal vinculado al consumo cotidiano de sidra.