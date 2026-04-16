Villaviciosa rendirá homenaje a Pedro Morán, icono de la cocina asturiana contemporánea, en las XXXII Jornadas de les Fabes

Villaviciosa aprovechará la celebración de las XXXII Xornaes de les Fabes para rendir homenaje al cocinero Pedro Morán. El propietario de Casa Gerardo (Prendes), figura clave de la gastronomía regional contemporánea, recibirá la Faba de Oro y será nombrado Embajador de Honor de les Fabes en el transcurso de un certamen que volverá a convertir a la Villa en el gran referente de uno de los grandes emblemas de Asturias. La presentación oficial del programa se celebró este jueves en el salón de actos del Ateneo Obrero con la asistencia del alcalde, Alejandro Vega; la directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias, Begoña López; Ana González de Sela, del Consejo Regulador de la IGP Faba Asturiana; Pilar Oro García, jefa de Área de Transferencia y Formación del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida), y David Fernández-Prada, de Gustatio, además de representantes de la Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado de Asturias y del colectivo de comerciantes Acosevi.

Ganadores del concurso La Mejor Fabada del Mundo de 2025 / Fernando Rodríguez

Entre las novedades de este año destaca el cambio de sede del concurso La Mejor Fabada del Mundo, que pasa a celebrarse en La Casona de Amandi, donde el martes 21 se desarrollará la gran final con la incorporación al jurado de Esther Manzano y el regreso de José Antonio Campoviejo. El desenlace del certamen presenta, a priori, un marcado predominio asturiano, ya que solo dos restaurantes de fuera del Principado han logrado clasificarse para la prueba definitiva, frente a una presencia exterior mayor en convocatorias anteriores.

Degustación

El certamen mantendrá el esquema habitual de cata profesional por la mañana y entrega de premios por la tarde, a las 19.30 horas, en la plaza de abastos, donde también se celebrará una degustación pública. Ese mismo día se fallará también el VIII Premio Memorial Amable Bedriñana Sariego a la mejor fabada de Villaviciosa.

El miércoles 22, el Ateneo Obrero acogerá, a las 18.00 horas, la presentación del libro "Fabada. Historia y simbolismo de un icono asturiano", seguida de una mesa redonda con sus autores -David Castañón, Lluís Nel Estrada, Arantza Margolles y David Guardado- en torno a la evolución cultural de la fabada.

El jueves se celebrará la VI Cata de Faba Asturiana IGP Premio Caja Rural de Asturias en la Sidrería El Roxu: La cita estará abierta a profesionales, medios especializados y público general. A las 14.00 horas, la Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado cocinará una gran fabada en el Colegio Público Maliayo dirigida a alumnado y profesorado.

Cata de fabes en una edición precedente / LNE

El viernes 24 estará dedicado al análisis técnico del cultivo de la faba. La jornada organizada por el SERIDA comenzará a las 10.00 horas en el Ateneo Obrero con un programa basado en el balance de la campaña de la IGP, producción sostenible, ensayos de sanidad vegetal, mejora genética y mecanización agraria. Participarán Eva Pando, Alfredo Narganes, Rafael Peláez, Carlos Fernández, Jorge García y Juan José Ferreira. Por la tarde se celebrará una mesa redonda sobre innovación aplicada al cultivo. A la una y cuarto, Juan José Ferreira, responsabl del programa de genética vegetal del SERIDA pronunciará la charla "Sembrar calidad para recoger producción.

Gran capítulo

El principal reconocimiento institucional llegará el sábado, cuando Pedro Morán reciba la Faba de Oro durante el XI Gran Capítulo de la Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado de Asturias en el teatro Riera. Horas después, será nombrado Embajador de Honor de les Fabes 2026 en el acto oficial de apertura del evento. La organización sitúa así en el centro de esta edición a uno de los cocineros con mayor influencia en la evolución reciente de la cocina regional. Al frente de Casa Gerardo durante décadas, Morán ha sido una figura decisiva en la proyección nacional de la gastronomía asturiana y en la interpretación contemporánea de la fabada, uno de sus platos por excelencia y el más conocido fuera del Principado.

Pedro Morán / Marcos León

En ese mismo Gran Capítulo será nombrado Cofrade de Mérito Gregorio García, responsable de Restaurante Oleum, de Granada. También recibirá distinción de Cofrade de Honor el humorista Joaquín Pajarón, que posteriormente será proclamado Embajador del Año.

La jornada del sábado incluirá además el Mercáu de Primavera en la Plaza de Abastos, el concurso exposición "Simientes" y "Postales de la Huerta", un taller infantil de mini maceta de fabes, degustación pública de Faba Asturiana IGP, desfile de cofradías por el casco urbano acompañado por la Banda de Gaites de Villaviciosa y el espectáculo familiar “El Gran Mago”.

El domingo 26 continuará el Mercáu de Primavera y se celebrará el XIX Concurso Regional de Fabes y Fabada para no profesionales, con recepción de cazuelas por la mañana y entrega de premios a las 13.00 horas. También habrá taller infantil de pintura.

Exposición

Entre las actividades complementarias figura, en la Casa de los Hevia, la exposición "Del laboratorio al campo: impulsando la innovación en el cultivo de nuestras fabas", organizada por el Serida, además de visitas guiadas por el casco histórico, talleres infantiles sobre legumbres y un concierto de Fran Juesas con Edgar Olivero.

Noticias relacionadas

La hostelería de Villaviciosa volverá a sumarse a la cita con unas jornadas gastronómicas durante todo el fin de semana. Participan Sidrería Casa Cortina, Sidrería El Roxu, Sidrería Bedriñana, Restaurante El Chamizu, Restaurante El Castañón, Restaurante Carlos V, Restaurante Las Terrazas, Sidrería La Ballera, Casa Milagros y Amandi Restaurante, dentro del programa gastronómico paralelo de esta edición.