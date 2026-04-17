Un incendio de madrugada calcina el tejado y la planta superior de una casa en Villaviciosa
En el suceso no se registraron daños personales
A. R.
Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Villaviciosa, Piloña y La Morgal han extinguido el incendio declarado, esta noche, en una casa de tres alturas ubicada en Valdediós, Villaviciosa.
El fuego calcinó el tejado y las habitaciones de la planta superior. No se registraron daños personales.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 02.58 horas de esta madrugada. En la llamada señalaban que estaba quemado el tejado de una vivienda de tres alturas. No había edificaciones cercanas y la persona que residía en la casa estaba fuera.
La Sala 112 del SEPA movilizó a efectivos de bomberos del parque maliayo que se trasladaron al lugar con dos autobombas. Paralelamente se activó un vehículo de altura y una autobomba nodriza desde el parque central de La Morgal y dos efectivos del parque de Piloña, en apoyo, con un vehículo ligero.
Los bomberos dieron por controlado el fuego a las 06.20 horas momento en el que parte de las dotaciones regresaron a sus respectivas bases. En el lugar permanecen, realizando taras de refrigeración, enfriamiento y desescombro, tres efectivos el parque de Villaviciosa.
El incidente, como marca el protocolo, se comunicó a la Guardia Civil y, a título informativo, ya que no había personas afectadas al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).
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