Un incendio de madrugada calcina el tejado y la planta superior de una casa en Villaviciosa.

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Villaviciosa, Piloña y La Morgal han extinguido el incendio declarado, esta noche, en una casa de tres alturas ubicada en Valdediós, Villaviciosa.

El fuego calcinó el tejado y las habitaciones de la planta superior. No se registraron daños personales.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 02.58 horas de esta madrugada. En la llamada señalaban que estaba quemado el tejado de una vivienda de tres alturas. No había edificaciones cercanas y la persona que residía en la casa estaba fuera.

La Sala 112 del SEPA movilizó a efectivos de bomberos del parque maliayo que se trasladaron al lugar con dos autobombas. Paralelamente se activó un vehículo de altura y una autobomba nodriza desde el parque central de La Morgal y dos efectivos del parque de Piloña, en apoyo, con un vehículo ligero.

Los bomberos dieron por controlado el fuego a las 06.20 horas momento en el que parte de las dotaciones regresaron a sus respectivas bases. En el lugar permanecen, realizando taras de refrigeración, enfriamiento y desescombro, tres efectivos el parque de Villaviciosa.

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El incidente, como marca el protocolo, se comunicó a la Guardia Civil y, a título informativo, ya que no había personas afectadas al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).