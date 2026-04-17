Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa

Las fieastas del Portal empiezan a tomar forma en Villaviciosa cuando aún quedan varios meses para esta gran cita. La sociedad de festejos ha comenzado a desvelar los primeros nombres de una programación musical que reunirá grandes orquestas, grupos de verbena, tributos y formato festival, al tiempo que activa la venta de nuevos artículos conmemorativos para apoyar económicamente.

Entre las actuaciones ya anunciadas figuran Panorama City, Grupo Assia, Grupo Cañón, La Última Legión, Grupo Tekila y Waykas. A este bloque se suma además una nueva edición de The Goat Festival, promovida por Dani Parrondo, que regresa tras la buena acogida del pasado año.

La asociación mantiene por ahora sin concretar los días ni los horarios de cada actuación, una información que irá comunicando en próximas semanas. El avance permite anticipar una edición con fuerte presencia de grandes formaciones de verbena y repertorios dirigidos a públicos amplios.

En paralelo, la organización ha puesto ya a la venta el pañuelo oficial de esta edición, dedicado a La Manzanera, la escultura de Mariano Benlliure que representa uno de los principales símbolos de Villaviciosa como capital manzanera. El pañuelo forma parte de la colección anual impulsada por la asociación y se vende al precio de cinco euros en el local de la calle Sol.

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Como novedad, este año se incorpora también un delantal oficial del Portal, pensado como artículo de colaboración económica con las fiestas. Su precio es de 15 euros y estará igualmente disponible en el local social de la asociación.