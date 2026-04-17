El Plan General de Ordenación (PGO) de Villaviciosa entra el jueves 23 en información pública y el Ayuntamiento intensifica las actividades para su difusión

La aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO) y del Catálogo Urbanístico de Villaviciosa entrará en fase de información pública el próximo jueves 23 de abril, un día después de que el Boletín Oficial del Principado de Asturias publique el anuncio oficial, según ha comunicado el Ayuntamiento mediante bando de Alcaldía.

El equipo de gobierno municipal ha informado de que el miércoles 22 se publicará en el BOPA el anuncio de aprobación inicial del documento, lo que activará desde el jueves el periodo legal de 45 días para consulta pública y presentación de alegaciones.

Durante ese plazo, el documento podrá consultarse presencialmente en el Ateneo Obrero de Villaviciosa, habilitado como punto principal de exposición pública, además de en la web municipal del Ayuntamiento de Villaviciosa. Las alegaciones podrán presentarse en el Registro municipal y en los restantes registros oficiales habilitados.

Equipo redactor

El sistema de atención al público contará con la presencia del equipo redactor mediante cita previa. La presencial se organizará los miércoles por la tarde, jueves en horario de mañana y tarde y viernes por la mañana, con horario de 9.30 a 14.30 horas y de 15.30 a 18.30 horas.

Dentro del calendario de participación ya previsto, el Ayuntamiento ha fijado una jornada informativa abierta el miércoles 29 a las 18.00 horas en el Teatro Riera, con asistencia del equipo redactor, para explicar el contenido del documento y resolver dudas de vecinos y colectivos.

Además, el Consistorio prevé ampliar el programa de difusión con nuevas acciones coordinadas por la Oficina Técnica Municipal junto a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa y distintos colectivos profesionales y sectoriales, entre ellos asociaciones vecinales, entidades patrimoniales, ambientales y representantes técnicos de arquitectura, ingeniería y biología.

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El documento supone la aprobación inicial del primer Plan General de Ordenación y Catálogo Urbanístico de la historia democrática del municipio, un trámite largamente esperado en un concejo que lleva 29 años funcionando con normas urbanísticas provisionales.