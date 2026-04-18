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La maliayesa Carla Vieira, de trece años, conquista el nacional de danza y representará a España en la intercontinental de Punta Cana (México)

La joven de Argüeru formó parte de la expedición de Cras Dance, dirigida por Silvia Olmos, que cerró el campeonato entre las academias mejor situada

Carla Vieira con sus medallas.

Carla Vieira con sus medallas. / V. Alonso

V. Alonso

Villaviciosa

Carla Vieira, bailarina de Argüeru, de 13 años de edad, cerró una destacada participación en el campeonato oficial All Dance Spain con tres títulos nacionales en distintas categorías. El resultado le asegura presencia en la final intercontinental que se celebrará en octubre en Punta Cana (México).

La joven maliayesa firmó uno de los mejores balances del campeonato disputado del 10 al 12 de abril en Tarragona, donde logró tres medallas de oro en competición grupal e individual.

El primero de los títulos llegó en la categoría "mega crew", formando parte del grupo Megaboomies. A ese resultado sumó un segundo oro en categoría jóvenes junto a la formación Ohana. El tercer triunfo lo obtuvo en la modalidad individual, al proclamarse campeona de España en categoría prejoven de "commercial dance".

La participación formó parte de la expedición de Cras Dance, dirigida por Silvia Olmos, que cerró el campeonato entre las academias mejor situadas y obtuvo clasificación directa para la final internacional.

Reina del Portal

Vieira, que fue Reina Infantil de las Fiestas del Portal en 2021, destaca especialmente el valor competitivo del campeonato y el nivel de los participantes. “Para mí, el simple hecho de superar el casting de Cras Dance y compartir escenario con grandes bailarines del ámbito nacional como Ares Costa, y con los asturianos Joel Alves y Ainhoa Menéndez, ya fue un triunfo”, señala.

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La joven reconoce además que no esperaba alcanzar plaza individual para la competición internacional. “Jamás pensé que podría irme a Punta Cana a representar a España en solista. No puedo estar más agradecida por la confianza que la academia ha depositado en mí”, afirma.

También quiso agradecer el trabajo de Lucas García, por su colaboración en el montaje de la coreografía presentada en solitario.

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Con este resultado, la joven villaviciosina afronta ahora varios meses de preparación antes de una cita internacional que supondrá su debut en un escenario de máximo nivel competitivo

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