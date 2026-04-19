Villaviciosa renovará el alumbrado del aparcamiento público exterior del pueblo marinero de Tazones, uno de los lugares más visitados de Asturias

Mejoras en el aparcamiento público exterior en Tazones. El Ayuntamiento va a renovar su iluminación y la actuación acaba de salir a contratación para que las empresas interesadas en hacer la obra presenten sus ofertas. El plazo para hacerlo finaliza el próximo 4 de mayo.

El proyecto prevé la sustitución de la totalidad de los apoyos de alumbrado público del parking en mal estado afectados por corrosión, impactos de vehículos, etcétera. Y cambiar las luminarias existentes por otras similares de tecnología led. Asimismo se renovará el centro de mando de alumbrado público por otro adecuado a las nuevas necesidades del servicio.

Noticias relacionadas

El contrato que acaba de licitarse también incluye la previsión de la legalización y tramitación de la documentación de baja tensión necesaria para la autorización administrativa y puesta en servicio de la instalación. El presupuesto de esta iniciativa asciende a 71.093,66 euros y se trata de una actuación en un espacio de parking dependiente del Ayuntamiento fundamental para Tazones, uno de los lugares más visitados de Asturias, que recibe cada año miles de turistas, con veranos de récord pero con grandes afluencias a lo largo de todo el año.