El comercio de Villaviciosa muestra las últimas tendencias a pie de calle: la plaza Obdulio Fernández acogió el desfile de "Primavera de moda"

La plaza Obdulio Fernández, con la imponente fachada del Teatro Riera como telón de fondo, volvió a convertirse ayer en una pasarela al acoger una nueva edición de "Primavera de Moda", iniciativa organizada por la Asociación de Autónomos, Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi). Un total de ocho establecimientos locales participaron en esta jornada que reunió propuestas de moda infantil, juvenil y mujer con la celebración de dos desfiles celebrados en distintos momentos del día.

La cita arrancó por la mañana con moda infantil, a las 12.30 horas, en un acto que logró llenar de asistentes la plaza. Más de 80 niños y niñas de diferentes edades se subieron a la pasarela, recibiendo el aplauso unánime del público. Los pequeños lucieron diseños de "Angelitos de Yema" y colecciones de "Lucía Moda Infantil", "Nonna" y "Froky". Esta última firma, además de presentar su colección infantil, adelantó también sus propuestas de moda juvenil y de mujer para la temporada primavera-verano.

Modelos profesionales

Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, fue el turno de la moda para adultos, cita que también contó con éxito de público al congregar a más de un centenar de asistentes. Las modelos profesionales, coordinadas por Zaira Fidalgo, exhibieron una cuidada selección de moda femenina con propuestas de "10 y 20 Only Woman", "Lucía Moda Mujer", "Montse Moda" y "Pipa". Los asistentes reconocieron con sus aplausos tanto la profesionalidad de las modelos como la calidad y variedad de la oferta comercial local.

El evento, que despertó gran expectación entre vecinos y visitantes, contó también con sorteos de cheques de 30 euros para canjear en los comercios participantes.

Con este tipo de iniciativas, el colectivo organizador quiere incentivar las compras y acercar al público a las novedades de la temporada con un valor añadido, que es del desfile y el de poder ver en directo cómo sientan las prendas.

Los responsables de Acosevi destacaron que "Primavera de Moda" ofreció “una amplia variedad de estilos adaptados a diferentes ocasiones” y contribuyó a reforzar el papel del comercio local como referente en el sector. La asociación valoró también la excelente acogida del evento, que da continuidad a la primera edición celebrada en 2025.

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“Además de dinamizar la actividad comercial con una propuesta de ocio en la calle, ponemos en valor espacios de Villaviciosa que resultan idóneos para este tipo de iniciativas”, señalaron los organizadores tras el desfile exitoso tanto a juicio de los comercios como de los asistentes que disfrutaron de un gran evento al aire libre y que llenó de ambiente festivo el centro de Villaviciosa.