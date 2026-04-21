Costas notifica la resolución definitiva que valida el nuevo deslinde en la zona de La Barquerina: "Es un alivio"

La Demarcación de Costas en Asturias ha notificado este martes a la Consejería de Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, y al Ayuntamiento de Villaviciosa la resolución definitiva por la que se valida el nuevo deslinde de La Barquerina, con lo que se espera que en breve plazo se dé vía libre al uso del edificio de viviendas construido recientemente y a la construcción de otro cuyo proyecto ya estaba en marcha.

Una vez que Costas ha notificado la resolución, resta que el Principado deje sin efecto los expedientes de paralización y sancionador que se había visto obligado a abrir ante los requerimientos estatales que pesaron sobre esta urbanización maliayesa. El caso se remonta a enero de este año, cuando Demarcación denunció que un edificio de pisos ya hecho y otro con licencia de construcción se encontraban en la zona de servidumbre establecida por un deslinde realizado en 2002.

Tras las intensas negociaciones mantenidas entre el Ayuntamiento y el Principado con los responsables estatales de Costas, se entendió viable reducir el área de servidumbre de la zona en 86 metros, medida con la que las parcelas afectadas quedaban fuera de ella. Esta decisión se oficializa ahora con la publicación de la resolución y tras no haberse registrado alegaciones a la actuación.

El regidor maliayés había solicitado “la máxima celeridad que sea posible dentro del marco legal" para resolver esta situación que, entre otras cosas, impedía que los propietarios de pisos del edificio recién construido pudieran ocupar sus viviendas.

En los plazos anunciados

“Desde el Ministerio y la Demarcación de Costas han cumplido y en los plazos anunciados, circunstancia que quiero agradecer expresamente a Hugo Morán (Secretario de Estado que medió en la situación) y a la Delegada del Gobierno (Adriana Lastra) y sus equipos, porque han sabido comprender la gravedad del problema y han buscado una solución conforme a las normas y el sentido común. También quiero agradecer al consejero de Ordenación del Territorio (Ovidio Zapico) y a su equipo la colaboración prestada en este difícil proceso”, dijo Alejandro Vega.

El Alcalde confió en que los dos expedientes pendientes del Principado "se puedan resolver con la máxima celeridad posible, para tranquilidad de los propietarios de viviendas y de la empresa afectada, y para que podamos conceder cuanto antes las licencias de primera ocupación en un caso, y de construcción de un nuevo edificio, en otro”.

Por su parte, Vega indicó que la solución alcanzada es "un alivio" e indicó que se agilizarán al máximo los trámites que dependan del Ayuntamiento para permitir el uso de las viviendas ya listas para ocupar y para que se pueda impulsar la construcción del nuevo edificio previsto.