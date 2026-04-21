La Sidrería Río Astur, de Gijón, hace "La Mejor Fabada del Mundo", que se "cocina con cariño y un buen compango de Nava y Bimenes"
El Rincón de Adi, de Oviedo, y La Sauceda, de Peñamellera Baja, logran el segundo y tercer puesto
La Sidrería Río Astur, de Gijón, ha ganado el Concurso "La Mejor Fabada del Mundo" cuya final ha tenido lugar esta tarde en Villaviciosa. Se da además la circunstancia de que el mismo local se ha hecho con el premio al mejor compango. El cocinero que preparó la elaboración más apreciada del certamen se llama Ángel Fernández y tiene solo 23 años. Hijo del hostelero José Ángel Fernández, no ocultó su felicidad al lograr el primer puesto.
El secreto es "trabajar y cocinar con cariño y un buen compango", declaró. El que él usa lo compra en Nava y en Bimenes para más señas.
El segundo puesto del certamen fue para El Rincón de Adi, de Oviedo, y el tercero para La Sauceda, de Peñamellera Baja. La Mejor fabada de la villa fue la de Sidrería Bedriñana, de Villaviciosa, y la Mejor fabada de fuera de Asturias la de Casa Menéndez, en Murcia.
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