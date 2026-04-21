Villaviciosa acoge hoy la final del concurso “La Mejor Fabada del Mundo”, con 23 restaurantes compitiendo por el premio

Villaviciosa acoge este martes la gran final del concurso “La Mejor Fabada del Mundo”. A partir de las 16.00 horas, el jurado probará las fabadas finalistas en la Casona de Amandi (de Hermanos Manzano). Unas horas más tarde, a las 19.30, en la plaza de abastos, en la calle Balbín Busto, tendrá lugar el acto de entrega de premios a los ganadores de este popular certamen. Como colofón habrá una degustación de los menús de las XXXII Xornaes de les Fabes, que se celebran en la villa con un programa que se prolonga hasta el 26 de abril.

A la final de la mejor fabada han llegado 23 establecimientos. Cuatro de Villaviciosa (Casa Eladia, Chigre Tresali, La Llosa, y Sidrería Bedriñana), cinco de Oviedo (El Dólar, El Rincón de Adi, La Tabernilla de Oviedo, Restaurante Cubia y La Casona de la Montaña) y dos de Gijón (La Montera Picona y Río Astur). También hay uno de Avilés (Del Alba), otro de Siero (La Raíz 15), uno de Llanera (Michem) y uno de Mieres (La Consistorial).

También hay uno de Aller (Casa Morán), de San Juan de Parres (Casa Pedro Parres), de Peñamellera Baja (La Sauceda), de Cangas de Onís (Merendero de Covadonga) y de Nava (Sidrería Prida). Compiten también de fuera de Asturias el Mesón Sidrería Arturo (Madrid), Sabores de Patry (Granada) y Casa Menéndez (Águilas, Murcia).

En la gran final habrá un jurado integrado por los cocineros Esther Manzano, Pedro Morán, Isaac Loya, José Antonio Campoviejo, Luis Alberto Martínez, y Gregorio García.

Villaviciosa acoge hasta el día 26 las XXXII Xornaes de les Fabes, que en esta edición hará un reconocimiento especial al cocinero Pedro Morán, al frente de Casa Gerardo, quien será distinguido con la Faba de Oro y nombrado Embajador de Honor por su contribución a la cocina regional contemporánea.

El programa para este miércoles, día 22, se desarrolla en el Ateneo Obrero de Villaviciosa, donde a las 18.00 horas se presentará el libro “Fabada. Historia y simbolismo de un icono asturiano”. A continuación, sus autores —David Castañón, Lluís Nel Estrada, Arantza Margolles y David Guardado— participarán en una mesa redonda centrada en la dimensión cultural y la evolución de la fabada.

El jueves 23 tendrá lugar la VI Cata de Faba Asturiana IGP Premio Caja Rural de Asturias en Sidrería El Roxu, una actividad abierta tanto a especialistas como al público general. Ese mismo día, la Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado elaborará una gran fabada en el Colegio Público Maliayo, dirigida a estudiantes y docentes.

El sábado Pedro Morán recibirá la Faba de Oro durante el XI Gran Capítulo de la Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado de Asturias en el teatro Riera. Más tarde será nombrado Embajador de Honor de les Fabes 2026 en el acto oficial de apertura del evento. En ese mismo Gran Capítulo será nombrado Cofrade de Mérito Gregorio García, responsable de Restaurante Oleum, de Granada. También recibirá distinción de Cofrade de Honor el humorista Joaquín Pajarón, que además será proclamado Embajador del Año.

El sábado habrá además el Mercáu de Primavera en la plaza de abastos, concursos y talleres, degustación de Faba Asturiana IGP, desfile de cofradías o el espectáculo familiar “El Gran Mago”.

El domingo 26 continuará el Mercáu de Primavera y se celebrará el XIX Concurso Regional de Fabes y Fabada para no profesionales, con recepción de cazuelas por la mañana y entrega de premios a las 13.00 horas.

El programa se amplía con varias actividades complementarias. En la Casa de los Hevia se podrá visitar la exposición “Del laboratorio al campo: impulsando la innovación en el cultivo de nuestras fabas”, organizada por el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario. También habrá recorridos guiados por el casco histórico, talleres infantiles dedicados a las legumbres y un concierto protagonizado por Fran Juesas y Edgar Olivero.

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Por otro lado, el sector hostelero de la localidad se sumará a la celebración con unas jornadas gastronómicas durante todo el fin de semana. En esta iniciativa participarán locales como Sidrería Casa Cortina, Sidrería El Roxu, Sidrería Bedriñana, Restaurante El Chamizu, Restaurante El Castañón, Restaurante Carlos V, Restaurante Las Terrazas, Sidrería La Ballera, Casa Milagros y Amandi Restaurante, integrados en el programa gastronómico paralelo de esta edición.