Argüero (Villaviciosa) se suma al Campeonato de Escanciadores, que alcanzará las 19 pruebas: “Esperamos que esté tan disputado como los últimos años”

La trigésimo tercera edición del Campeonato de Escanciadores de Asturias contará con una prueba más respecto a la entrega anterior, es decir, alcanzará en esta ocasión un total de 19. Argüero, en el mes de agosto, durante sus fiestas, se sumará a un certamen que pone en valor la figura del escanciado. El certamen se presentó este miércoles en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias (DOP), en el Centro Cultural San Juan de Capistrano de Villaviciosa.

Otra de las novedades de esta edición será que Laura Ovín asumirá el rol de presidenta del jurado del concurso, acompañada por Susana Ovín, Aladino Ardura y Nicolás Expósito. “Es el mejor jurado que podrían tener”, enfatizó Saúl Moro, presidente de la Asociación de Escanciadores de Sidra de Asturias, que también desveló que Juan Carlos Iglesias, que fue campeón en 2002, se incorpora como suplente.

El calendario de pruebas

El concurso se inicia este viernes 24 de abril en La Felguera, donde Salvador Ondó aspira a conservar su título. El calendario continuará con las pruebas de Cabranes (8 de mayo), dentro del Festival del Arroz con Leche; Llanera (16 de mayo), enmarcado en la Feria de San Isidro; Gascona en Oviedo (8 de junio); Mieres (18 de junio) por San Xuan, y Nava (12 de julio) por el Festival de la Sidra.

Seguirá en Lugones (3 de agosto) en las fiestas de El Carbayu; Navia (8 de agosto); Llanes (9 de agosto); Argüero (7 o 10 de agosto, pendiente de confirmar); Tapia (18 de agosto); Gijón (20 de agosto); el lugar en el que se celebra el día de Asturias el 8 de septiembre; Corvera (12 de septiembre); Pola de Siero (20 de septiembre), en el entorno de Agrosiero; Villaviciosa (22 de septiembre) por las Fiestas de El Portal; Ribadesella (4 de octubre); Arriondas (8 de noviembre); y el cierre en Colunga (7 de diciembre).

Imágenes de la presentación en Villaviciosa del Concurso de Escanciadores. / P. A.

Los organizadores calculan que habrá unos 30 escanciadores profesionales que participen en todos los concursos, más otros diez que estarán en pruebas puntuales, y otra decena aproximada de profesionales de cada localidad que se sumará a cada prueba concreta. “Con este campeonato queremos poner en valor y darle publicidad al escanciador, y llevar la cultura sidrera también a las alas”, resaltó Saúl Moro.

En esa misma línea, Daniel Ruiz, gerente de la DOP, incidió en la importancia de poner en valor el arte de echar sidra: “Necesitamos potenciarlo. Es un compromiso con la UNESCO, dentro de declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial. Priorizamos que se siga escanciado, cuando en algunas sidrerías no se hace, no solo por orgullo y reforzar la imagen icónica, sino también porque da mejores actitudes en aspecto, sabor y aroma a la sidra”.

"Escanciadores, pieza clave y auténticos embajadores"

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, destacó el compromiso del concejo con la sidra y presumió de ser el único municipio con dos pruebas: “Sumamos Argüero, en Villaviciosa volvemos a tener la cita cuando El Portal, y esperamos que Tazones, que se ha tomado un descanso, vuelva pronto”.

Por su parte, Manuel Lebón, encargado de la sección de Agro de Caja Rural de Asturias, enfatizó en la importancia de la labor del escanciado: “Debe ser reconocida y puesta en valor. Los escanciadores son una pieza clave de nuestra cultura y auténticos embajadores”.

En la presentación del concurso escanciaron unos culetes de sidra Salvador Ondó (Tierra Astur de Oviedo), Alejandra Venegas (La Montera de Gijón), Andrés Martínez y Antonio Sorca (Sidrería El Portal de Villaviciosa), además de Issabella Padrón (Sidrería El Chaflán de Gijón) y Sandra Martínez (El Gallineru de Pruvia). Y también aprovecharon para trasladar algunas sugerencias a los organizadores, como que se premie a los tres mejores en sub-25, o a los mejores en todas las pruebas. Reclamaron asimismo a las Administraciones y ayuntamientos una apuesta por la formación y el relevo generacional de escanciadores.

Cultura sidrera entre jóvenes y escuela de escanciadores

“No es descabellado que vayamos a institutos a dar cultura sidrera asturiana. En ningún momento se llevaría sidra con alcohol o sin alcohol. No es fomentar el consumo, sino la cultura”, destacó el presidente de la Asociación de Escanciadores. “En el campeonato teníamos una opción para los menores de edad, para hacerles una categoría, que escanciasen si hacia falta con agua, pero no nos dan el visto bueno desde Sanidad”, añadió.

También se refirió Saúl Moro a la necesidad de crear una escuela de escanciadores, más allá de las horas lectivas que existen actualmente. “No vale con 10 horas de sidra en un curso dentro de la formación de camareros. Lo que hay que sacar es una titulación, de gente que sepa escanciar, tratar la sidra y hablar de cultura y gastronomía asturiana”, valoró.

Apuntó también al papel de Susana Ovín, que acaba de sacar el título de formadora profesional, e impartirá dos cursos de 240 horas a través de Otea. “Ya tenemos una escanciadora profesional titulada, está abierta también a que pueda impartir cursos en cualquier punto de Asturias”, dijo, en alusión a los ayuntamientos que quieran sumarse.