El Plan General de Ordenación de Villaviciosa inicia el periodo de información pública: todo lo que hay que saber para consultar la documentación

El documento con aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO) y del Catálogo Urbanístico de Villaviciosa inicia este jueves, 23 de abril, el periodo de información pública durante 45 días. La documentación completa y formularios de alegaciones estarán a disposición de los interesados en la página web municipal y en las dependencias del Ateneo Obrero de Villaviciosa.

Para facilitar el acceso y comprensión de la información, el personal municipal atenderá a los interesados en las dependencias del Ateneo Obrero de Villaviciosa, sito en la Calle Magdalena, en los siguientes horarios: lunes, martes y viernes de 9.30 a 14.30 horas, y miércoles y jueves de 9.30 a 14.30 horas y de 15.30 a 18.30 horas.

Los interesados en ser atendidos por el equipo redactor del planeamiento deberán concertar una cita previa. El horario para llevar a cabo estas consultas, en el Ateneo, será los miércoles (de 15.30 a 18.30 horas), los jueves (de 9.30 a 14.30 y de 15.30 a 18.30 horas) y los viernes (de 15.30 a 18.30 horas).

Difusión y participación

Además, actualmente están previstas diferentes acciones de difusión, información y participación. Entre ellas, la jornada de participación con la presencia del equipo redactor, en el teatro Riera, que será el miércoles 29 de abril, a las 18.00 horas.

El programa de atención y participación se ampliará con acciones por parte de la Oficina Técnica Municipal y de acuerdo con Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa (FAVVI) y otras asociaciones vecinales y sectoriales, ambientales, de defensa del patrimonio, arquitectos, aparejadores, ingenieros civiles, industriales y agrónomos, biólogos y ambientalistas, etcétera, avanza el Ayuntamiento.

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica hoy la aprobación inicial del Plan General y del Catálogo Urbanístico y desde este jueves se inicia por ello el periodo de consultas públicas.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, destacó el hecho de que el gobierno local haya sacado adelante la aprobación inicial del documento, que será el primer Plan General de Ordenación y Catálogo Urbanístico de la historia en democracia del municipio. Vega incidió también en que con el comienzo de esta información pública y periodo de alegaciones se cumplen los plazos que él mismo había anunciado para la tramitación.

Villaviciosa lleva nada menos que 29 años con unas normas urbanísticas subsidiarias tras ser fallidos intentos de etapas políticas anteriores de impulsar un Plan General de Ordenación.

El nuevo plan que ahora se somete a información pública con su documento aprobado inicialmente plantea un escenario de crecimiento demográfico moderado, basado en la captación de nuevos residentes y en la consolidación de la residencia permanente derivada de la transformación progresiva de viviendas secundarias en principales.

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La previsión poblacional establece una población proyectada de 16.700 habitantes en el horizonte 2035, con una población residente potencial de 20.985 habitantes. Para atender esta previsión, el Plan plantea una necesidad de 5.420 viviendas nuevas. Sumadas al parque existente, la capacidad residencial global del concejo alcanzaría 18.666 viviendas.