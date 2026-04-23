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Los afectados de La Barquerina (Villaviciosa) podrán acceder en breve a sus pisos tras levantar el Principado las medidas de suspensión cautelar

La licencia de primera ocupación será otorgada una vez que la empresa realice algunas instalaciones pendientes

Vista de un área de La Barquerina, en una imagen tomada este jueves.

Vista de un área de La Barquerina, en una imagen tomada este jueves. / Vicente Alonso

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Oviedo

Los propietarios de pisos en el edificio de La Barquerina que no podía ser ocupado podrán acceder a sus viviendas en breve. Así lo avanzó el Ayuntamiento de Villaviciosa tras conocer que el Principado ya ha levantado la suspensión cautelar que pesaba sobre el inmueble tras el problema que había surgido con Demarcación de Costas.

El edificio en cuestión, construido hace poco, no pudo ser ocupado por los dueños de los pisos al denunciar Costas que se encontraba en una zona de servidumbre. Resolver este asunto implicó a tres Administraciones (Ayuntamiento, Principado y Demarcación, dependiente del Estado) que acordaron modificar la línea de un deslinde, reduciendo el área de servidumbre de la zona en 86 metros.

Una vez ratificado ese acuerdo y publicada la resolución al respecto por parte de Costas, el Principado ha podido levantar la suspensión cautelar que hubo de adoptar tras la denuncia inicial de Demarcación. Con esta medida, la Administración autonómica desbloquea también la tramitación de la licencia de primera ocupación que permitirá acceder a las viviendas, señala el gobierno maliayés, que indica que será otorgada una vez que la empresa realice algunas instalaciones pendientes.

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Agradecimientos

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, destacó que se han cumplido los plazos esperados en la resolución del conflicto y volvió a agradecer la implicación del Ministerio y la Demarcación de Costas, de Hugo Morán (que como secretario de Estado medió en la situación), y de la Delegada del Gobierno (Adriana Lastra) y sus equipos. "Han sabido comprender la gravedad del problema y buscado una solución conforme a las normas y el sentido común. También quiero agradecer al consejero de Ordenación del Territorio (Ovidio Zapico) y a su equipo la colaboración prestada en este difícil proceso”, reiteró el Alejandro Vega.

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