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Aparece una yegua muerta en Oles (Villaviciosa)

Los vecinos denuncian el hallazgo al SEPRONA

Imagen de los restos del animal, en el lugar donde fue hallado.

Imagen de los restos del animal, en el lugar donde fue hallado. / LNE

Aparece una yegua muerta en Oles (Villaviciosa), concretamente en la zona de la bajada al Escañón. El cadáver esta sobre el lecho de la orilla de un riachuelo de este punto conocido por contar con una ruta con el atractivo de una cascada.

Los vecinos han denunciado el hallazgo al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), sin que por el momento se sepa más de las causas de la muerte del animal.

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Aparece una yegua muerta en Oles (Villaviciosa)

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