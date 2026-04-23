Aparece una yegua muerta en Oles (Villaviciosa), concretamente en la zona de la bajada al Escañón. El cadáver esta sobre el lecho de la orilla de un riachuelo de este punto conocido por contar con una ruta con el atractivo de una cascada.

Los vecinos han denunciado el hallazgo al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), sin que por el momento se sepa más de las causas de la muerte del animal.