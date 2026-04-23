Aparece una yegua muerta en Oles (Villaviciosa)
Los vecinos denuncian el hallazgo al SEPRONA
Aparece una yegua muerta en Oles (Villaviciosa), concretamente en la zona de la bajada al Escañón. El cadáver esta sobre el lecho de la orilla de un riachuelo de este punto conocido por contar con una ruta con el atractivo de una cascada.
Los vecinos han denunciado el hallazgo al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), sin que por el momento se sepa más de las causas de la muerte del animal.
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- Apuñalan en su despacho de Oviedo a un abogado que debía intervenir esta mañana en el juicio contra el narco "Matador"
- Impresionante accidente en una transitada rotonda de Oviedo: un coche volcado e importantes daños en otro
- Adiós a aparcar en la zona azul gratis por la noche: misma tarifa y cambios en el fin de semana
- Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Rescatan a más de 300 perros de un criadero ilegal de Gijón