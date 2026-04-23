La faba asturiana de Indicación Geográfica Protegida, a examen en Villaviciosa: "Va a ser difícil determinar un ganador"

Deben tener buen tamaño, no ser mantecosas ni harinosas, que no se les note la piel y que sean suaves en la boca. La faba asturiana acogida a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) fue este jueves la reina de los fogones en Villaviciosa, y para determinar de entre todas ellas cuál es la faba perfecta, un jurado de expertos se puso manos a la obra en una cata celebrada en el restaurante El Roxu, con una tarea "complicada" por delante.

De la actividad, enmarcada en los actos de las XXXII Xornaes de les Fabes de la capital maliayesa, saldrá un ganador que se dará a conocer el próximo domingo en el transcurso de la jornada grande que podrá el broche al festejo. Los participantes proceden de toda Asturias y son los productores que participarán en la feria del fin de semana, pero nada más ha trascedido salvo que la de este año es "una cosecha excelente después de un año muy malo, con muy buena faba que hace complicado elegir", destacaba Romina Fernández, responsable de análisis sensorial de Asincar y encargada de dirigir la cata.

La preparación de las fabas para la cata estuvo a cargo por Covadonga Rodríguez, y el jurado lo compusieron Sonia Vinjoy y Ana González de Sela, de la IGP de la faba asturiana; Guillermo García, del Serida; Alicia Candás, guisandera del restaurante El Verano de Argüero, y Agustín Cueto, de la Cofradía de Amigos de les Fabes. Probaron un total de siete propuestas, con sus correspondientes puntuaciones en varios apartados y con trozos de manzana entre cata y cata para limpiar el paladar en una jornada en la que acertar estuvo complicado por el alto nivel de los participantes.

Por la izquierda, Agustín Cueto, María Alicia Candás, Guillermo García, Ana González de Sela y Sonia Vinjoy, en la cata / Luján Palacios

Les fabes, además, salieron también este jueves de los fogones profesionales para deleite de los alumnos y profesores del Colegio Maliayo. Fue de la mano de la Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado, que elaboró una enorme fabada para niños y mayores que dejó a todos con muy buen sabor de boca.

Este viernes tendrá lugar la parte más técnica de les Xornaes con la celebración de las jornadas en colaboración con el SERIDA sobre el cultivo de la faba, que tendrán lugar por la mañana, con una exposición de resultados dela cosehca de este año o de los últimos ensayos en sanidad vegeta. Por la tarde toma el relevo la mesa redonda «Mecanización en el cultivo de la Faba» organizada por la Cofradia de Amigos de les Fabes y que cerrará el día.

El fin de semana tendrán lugar las jornadas principales con las XXXII Xornaes Gastronómiques de les Fabes, en las que más de una docena de restaurantes del concejo ofrecerán menús especiales tanto de fabada tradicional como de otras elaboraciones con fabes.

Novedades

Como novedad este año, todas las personas que consuman alguno de estos menús de los restaurantes que se sumaron a esta iniciativa, podrán participar en un sorteo de premios para los que se cuenta con la colaboración de entidades como Acosevi, la D.O.P. Sidra de Asturias o la I.G.P. Faba Asturiana, además de empresas locales.

También durante el fin de semana tendrá lugar el tradicional Mercau de primavera, un mercado con protagonismo de la faba y los productos de proximidad, en la Plaza de Abastos.

Gran Capítulo

El sábado tendrá además lugar uno de los actos más simbólicos: el XI Gran Capítulo de la Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado de Asturias, en el que aprovecharán, además de acoger a los nuevos miembros de número, para dar sus distinciones anuales.

Así la Faba de Oro recaerá en el cocinero asturiano titular de Casa Gerardo, Pedro Morán Quirós. Como Cofrade de Mérito se distinguirá a Gregorio García, restaurador granadino que impulsa en esta provincia andaluza unas jornadas de hermanamiento con Asturias con la fabada como protagonista. El Cofrade de Honor de este año será el humorista Joaquín Pajarón. Además, la Cofradía reconocerá en su capítulo con la Faba de Azabache al establecimiento ganador de La Mejor Fabada del Mundo del año.

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Y el domingo concluirá la programación con el XIX Concurso Regional de fabes y fabada para no profesionales y la entrega de premios de los distintos certámenes. Un broche brillante a una semana llena de sabor.