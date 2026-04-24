Poreñu celebra sus XII Jornadas Culturales con literatura, teatro, gastronomía y un hermanamiento con otro "Pueblo ejemplar"
La localidad de Villaviciosa acogerá este evento anual los días 2, 9 y 16 de mayo
La Asociación de Vecinos La Capilla de Poreñu (Villaviciosa) celebrará los días 2, 9 y 16 de mayo las XII Jornadas Culturales, una cita ya consolidada en el calendario local y que combina literatura, teatro, actividades infantiles y gastronomía. Todas las sesiones tendrán lugar en el local social de la entidad.
Las jornadas se inaugurarán con la intervención de Tito Casado e Inés Gómez, en un acto que incluirá la presentación del libro "Historias del Vertedero". Ese mismo día, a las 11.00 horas, se celebrará el II Concurso de Pintura Infantil, una actividad que busca fomentar la creatividad entre los más pequeños.
El segundo día estará dedicado a las artes escénicas con la representación del grupo de teatro San Félix de Valdesoto. Además, Poreñu formalizará su hermanamiento con Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025, reforzando así los lazos entre ambas comunidades.
El cierre de las jornadas llegará el sábado 16 de mayo a las 14.30 horas, con las X Jornadas Gastronómicas del Pulpo, elaboradas por los reconocidos pulpeiros de Fabimar de Foz, que pondrán el broche final a esta edición.
Desde la asociación vecinal explican que con estas jornadas, que cuenta con colaboración municipal, "tratamos de ofrecer a vecinos y visitantes literatura, teatro, creatividad infantil y gastronomía, además de reforzar los hermanamientos de 'Pueblos ejemplares', actividades que enriquecen nuestra vida comunitaria y fortalecen la identidad cultural de nuestro pueblo".
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