Pedro Morán, homenajeado en Villaviciosa: "La faba es una manera de entender Asturias desde lo sencillo y lo auténtico"

El reconocido cocinero asturiano Pedro Morán, de Casa Gerardo, fue el gran protagonista del "día grande" de las XXXII Xornaes de les Fabes de Villaviciosa, que rindieron homenaje a su buen hacer ante los fogones con dos importantes reconocimientos. Por un lado, la Faba de Oro que le entregó durante su gran capítulo la Cofradía de Amigos de les Fabes del Principado de Asturias. Por otro, el título de Embajador de Honor de les Fabes 2026 , recibido en el acto oficial de apertura del evento.

EN IMÁGENES: Pedro Morán y Joaquín Pajarón, protagonistas de les Fabes de Villaviciosa / J. A. O.

"La faba es campo, es paciencia, es temporada y es oficio. Y también es identidad: una manera de entender Asturias desde lo sencillo y lo auténtico", afirmó Morán en el discurso que pronunció en el teatro Riera tras recibir la Faba de Oro de manos de Agustín Cueto del Coz, que se estrenaba como presidente de la cofradía en la que fue la duodécima edición de su reunión anual.

Agradeció el cocinero de Prendes (Carreño), cuarta generación al frente del negocio, que con el premio de la Cofradía de les Fabes "se reconozca una vida dedicada a la cocina y, muy especialmente, al respeto por el producto". "Siempre hemos creído que tradición no es inmovilidad. Tradición es comprender el origen, respetar el producto y trabajar con rigor para que cada faba llegue a la mesa en su mejor versión", proclamó Morán, quien reconoció como "una de las decisiones más importantes en nuestra cocina" el "apostar por la faba fresca". "Para poder trabajar con ella durante todo el año, la congelamos en fresco en su mejor momento, de manera que podamos mantener esa calidad también fuera de temporada".

"Agradable y ligero"

El uso de esta faba fresca permite a Morán y su equipo "una cocción más uniforme y una fabada más equilibrada, sin perder el sabor de siempre". "En esa búsqueda del equilibrio, también cuidamos de que el plato resulte agradable y ligero, sin excesos, siempre con la misma intención: que la faba sea protagonista y que el conjunto conserve su carácter, que se disfrute, que apetezca repetir y que uno sienta que está comiendo algo verdadero", subrayó el cocinero.

La Cofradía de Amigos de les Fabes también distinguió como Cofrade de Honor al cómico Joaquín Pajarón, Embajador de les Fabes 2026, y entregó su premio al Mérito Gastronómico al granadino Gregorio García, del restaurante Oleum.

También hubo un recuerdo para el recientemente fallecido Gabriel González y distinción para la Sidrería Río Astur, de Gijón, ganadora del premio La Mejor Fabada del Mundo. Por su lado, José Luis Álvarez Almeida, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, recibió un obsequio de manos del alcalde maliayés, Alejandro Vega.

Noticias relacionadas

La jornada incluyó el Mercáu de Primavera en la plaza de abastos, el concurso exposición "Simientes" y "Postales de la Huerta", un taller infantil y la degustación pública de Faba Asturiana IGP.