Villaviciosa vive un gran fin de semana festivo en torno a le fabes, el mercáu de primavera y con actividades para todas las edades

Villaviciosa vive hoy, sábado, el XI Gran Capítulo de la Cofradía de Amigos de les Fabes, uno de los actos centrales del programa de las XXXII Xornaes de les Fabes y que además este año rinde homenaje al cocinero Pedro Morán. El propietario de Casa Gerardo (Prendes), uno de los emblemas de la gastronomía asturiana contemporánea, recibirá la Faba de Oro y será nombrado Embajador de Honor de les Fabes.

El Gran Capítulo de la Cofradía de Amigos de les Fabes se inicia a las 11.00 horas en el teatro Riera con el juramento de los nuevos cofrades. Entre otros reconocimientos, será nombrado Cofrade de Mérito Gregorio García, responsable de Restaurante Oleum, de Granada. También recibirá distinción de Cofrade de Honor el humorista Joaquín Pajarón, que posteriormente será proclamado Embajador del Año. A Pedro Morán se le entrega la Faba de Oro durante este acto y recibirá después la distinción como Embajador de Honor de les Fabes 2026.

Al frente de Casa Gerardo durante décadas, Morán ha sido una figura decisiva en la proyección nacional de la gastronomía asturiana y en la interpretación contemporánea de la fabada, uno de sus platos por excelencia y el más conocido fuera del Principado. Tras la ceremonia en el teatro Riera habrá "marcha cívica" de las cofradías asistentes por el centro de Villaviciosa, con el acompañamiento de la Banda de Gaites de Villaviciosa.

El programa para la jornada de este sábado incluye además el Mercáu de Primavera en la plaza de abastos, el concurso exposición "Simientes" y "Postales de la Huerta", un taller infantil de mini maceta de fabes, degustación pública de Faba Asturiana IGP, y el espectáculo familiar “El Gran Mago”.

Mañana, domingo, continuará el Mercáu de Primavera y se celebrará el XIX Concurso Regional de Fabes y Fabada para no profesionales, con recepción de cazuelas por la mañana y entrega de premios a las 13.00 horas. También habrá taller infantil de pintura.

Entre las actividades complementarias figuran visitas guiadas por el casco histórico, talleres infantiles sobre legumbre, y en la Casa de los Hevia hay la exposición "Del laboratorio al campo: impulsando la innovación en el cultivo de nuestras fabas", organizada por el Serida. El broche al fin de semana lo pone el concierto de Fran Juesas con Edgar Olivero.

Noticias relacionadas

La hostelería de Villaviciosa volverá a sumarse a la cita con unas jornadas gastronómicas durante todo el fin de semana. Participan Sidrería Casa Cortina, Sidrería El Roxu, Sidrería Bedriñana, Restaurante El Chamizu, Restaurante El Castañón, Restaurante Carlos V, Restaurante Las Terrazas, Sidrería La Ballera, Casa Milagros y Amandi Restaurante.