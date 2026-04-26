Villaviciosa entrega los premios a las mejores fabadas caseras y desvela sus secretos: buena faba de Argüeru, compango de casa y un toque de bugre

Los cosecheros y cocineros de Villaviciosa fueron los grandes triunfadores de los concursos organizados dentro de les XXXII Xornaes de les Fabes, cuya entrega de premios se celebró a mediodía de este domingo. Así el ganador en el certamen de fabada para no profesionales, por lo que se refiere a categoría tradicional, fue Valentín Somoano, que repitió el triunfo del año pasado utilizando materia prima de alta calidad de Argüeru y compangu casero. Segunda fue Vanesa Llano, mientras que María Pedrayes quedó tercera. En la modalidad de fabes con tropiezos, el primer premio fue para la presentada por Nacho Vallina, de catorce años, a base de bugre, seguido de Marta Menéndez y Marina García.

En la VI Cata de Faba Asturiana con Indicación Geográfica Protegida, patrocinada por Caja Rural de Asturias, el premio a la mejor faba IGP de 2026 recayó en Fabes El Carbayu, de Villaviciosa. El segundo puesto correspondió a Fabes Los Trillizos (Siero) y el tercero a Fabes El Romeo (Navia).

Dentro del concurso de decoración de puestos, Los Trillizos obtuvieron el primer premio. Le siguieron, por este orden, Dolores Costales, Fabes El Carbayu, Fabes La Barreda y Pilar Álvarez Pumarada.

En la exposición de fabes y mundo rural, en los apartados "Simientes" y "Postales de la huerta", el primer premio fue para la Asociación de Padres del Colegio Público Maliayo. El segundo puesto correspondió a la Asociación Cultural y de Festejos Puente San Xuan de Amandi, el tercero a la Asociación de Vecinos del Valle de Peón y Candanal, y el cuarto a la Asociación de Vecinos San Antonio de Careñes-Villaverde.

Además de la entrega de premios de los concursos, la Villa acogió el tradicional Mercáu de Primavera, dedicado a la venta de fabes y productos agroalimentarios, con especial presencia de productores de la IGP Faba Asturiana. El kilo de producto se comercializó a un precio de entre quince y diecisiete euros el kilo.

El ambiente volvió a ser multitudinario, con visitantes que se acercaron a Villaviciosa para disfrutar de gastronomía, cultura y un programa que ya es referencia en Asturias. El alcalde, Alejandro Vega, destacó el trabajo realizado en los últimos años para reforzar tanto las jornadas como el concurso La Mejor Fabada del Mundo. Agradeció la implicación de productores, la IGP Faba de Asturias, SERIDA, restaurantes, la Cofradía de Amigos de les Fabes y las asociaciones vecinales que participan en los concursos y actividades vinculadas al mundo rural.

La entrega de premios, celebrada en una abarrotada Plaza de Abastos, puso el broche a unas jornadas que continúan creciendo en prestigio y proyección nacional. Tras el acto, los restaurantes participantes completaron aforo con los menús conmemorativos dedicados a les fabes.

Villaviciosa volvió a convertirse este fin de semana en punto de encuentro para amantes de la gastronomía y la cultura en torno a les fabes. Las XXXII Jornadas, iniciadas el martes con el concurso La Mejor Fabada del Mundo, ofrecieron un programa amplio que combinó tradición, divulgación y actividades para todos los públicos. El certamen, ya consolidado en el calendario nacional, reunió a cocineros, productores, cofrades y numerosos visitantes que abarrotaron la capital maliayesa.

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Los actos del sábado dejaron algunos de los momentos más esperados de las Jornadas. La Faba de Oro fue para Pedro Morán Quirós, cocinero asturiano y titular de Casa Gerardo, que además recibió el nombramiento de Cofrade de Honor 2026. El título de Cofrade de Mérito recayó en Gregorio García, restaurador granadino impulsor de iniciativas de hermanamiento gastronómico con Asturias. El humorista, actor y guionista Joaquín Pajarón, nuevo Embajador de les Fabes de Villaviciosa, también fue nombrado cofrade.