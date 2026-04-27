Juan Pedro (Pucho) Martín, vocalista de Vetusta Morla, disfruta de la gastronomía marinera en Tazones

El vocalista de Vetusta Morla, Juan Pedro Martín, "Pucho", aprovechó el fin de semana para una visita discreta a Tazones, donde almorzó en "El Centollu" acompañado de un grupo de amigos.

La presencia del músico madrileño fue advertida por Juan del Valle, propietario del establecimiento, que compartió una imagen con el artista tras la comida. Según explicó el hostelero, el cantante acudió para celebrar una conmemoración privada y eligió varios platos vinculados a la cocina marinera del Cantábrico. “Fue una alegría tenerle aquí. Vetusta Morla es uno de mis grupos preferidos y Pucho es un grande. Es tan discreto como se dice, pero muy amable y cercano”, señaló el responsable del restaurante.

Del Valle añadió que durante la conversación el cantante comentó su afinidad por el norte como destino de descanso antes de retomar la actividad musical. La visita coincide con un periodo de pausa de la banda tras la publicación de su séptimo álbum, Figurantes, y antes del inicio de la gira De vuelta. Canciones de ida.

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La fotografía tomada en el local recoge a Juan del Valle junto a Pucho en uno de los establecimientos más conocidos del puerto maliayés, un enclave habitual de visitas discretas de perfiles conocidos atraídos por la oferta gastronómica local.