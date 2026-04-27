La nueva campaña promocional de la sidra DOP repartirá más de 40.000 euros en premios y tratará de captar consumidores jóvenes

El consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias activará este viernes, 1 de mayo, una campaña promocional de verano que se mantendrá activa hasta finales de julio, bajo el lema "Se nota y se gana", y que incluye más de 40.000 euros en premios ligados al consumo. La iniciativa repartirá 276 cenas en sidrerías valoradas en 80 euros cada una de ellas y doce teléfonos iPhone 17, a razón de uno por semana. Para ello, basta con pedir sidra con sello DOP, registrar el consumo mediante un código QR y subir el ticket correspondiente.

Durante la presentación de la campaña estival de la DOP, el gerente del consejo, Daniel Ruiz, explicó que esta iniciativa nace de la combinación de las fórmulas promocionales desarrolladas en ejercicios anteriores: mantener un lema ya asentado en el mercado y añadir un estímulo inmediato para favorecer la participación. Según indicó, el objetivo es prolongar el reconocimiento de marca construido en campañas precedentes y aumentar la rotación del producto en barra y mesa.

El presidente del consejo, Jorge García, situó la campaña dentro de una estrategia más amplia de defensa del sector productor. Señaló que la diferenciación de la sidra certificada descansa en la manzana 100 % asturiana, en la percepción de calidad por parte del consumidor y en el efecto económico que genera sobre el medio rural. "Estamos defendiendo a los cerca de 400 cosecheros adscritos a la DOP. Todos somos conscientes de que nos estamos jugando el futuro del cultivo de la manzana en Asturias y, con ello, el futuro del sector", precisó

La dimensión publicitaria de la campaña fue detallada por Luis Arrontes, responsable creativo de Arrontes y Barrera, quien defendió la fortaleza del lema “Se nota” como elemento de recuerdo comercial. Explicó que el nuevo planteamiento busca trasladar esa notoriedad al incentivo económico, con impacto tanto en el consumidor como en la hostelería, al reforzar la presencia preferente de sidra DOP en establecimientos.

El cierre institucional correspondió a Begoña López, directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias del Principado, que vinculó la campaña al papel estructural de la sidra certificada dentro del sistema agroalimentario asturiano. Recordó que el producto nace en las pumaradas, continúa en los llagares y termina en el consumo hostelero, defendiendo que esa cadena sostiene la actividad económica en el territorio.

La campaña persigue dos objetivos declarados: distinguir la sidra DOP frente a otras sidras naturales y fidelizar al consumidor habitual mientras se atrae público joven, un segmento sobre el que el sector lleva varios años concentrando parte de sus esfuerzos promocionales.

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La denominación de origen suma 34 llagares inscritos, 395 cosecheros, 918 pomaradas y 1.168 hectáreas registradas,