Arbazal se prepara para la tradicional Cincuesma, una de las citas festivas más singulares de la primavera en Villaviciosa

La aldea de Arbazal, en la parroquia maliayesa de Pueyes, volverá a celebrar el próximo 24 de mayo la Cincuesma, una de las fiestas religiosas de mayor arraigo del concejo y vinculada al calendario litúrgico, al celebrarse siempre cincuenta días después del Domingo de Resurrección o de Pascua.

Como marca la tradición, nueve días antes de la jornada principal la Virgen de las Angustias será trasladada desde la iglesia de Arbazal hasta la iglesia parroquial de Pueyes. Durante ese periodo se reza diariamente la novena, el rosario y se canta los «Dolores a la Virgen de las Angustias».

El día principal comenzará a las 11.00 horas con el rosario en Pueyes y, a las 11.30 horas, arrancará la procesión de subida de la imagen hasta Arbazal, acompañada por gaita y tambor.

La misa solemne se celebrará a las 13.00 horas y será cantada por el Coro Valdediós. Después tendrá lugar la sesión vermú y la tradicional subasta del ramu.

A las 15.00 horas está prevista la parrillada popular organizada por los vecinos de Arbazal. El menú incluye costillas, chorizo criollo, pollo, arroz con leche de Los Caserinos, pan y cubiertos, con un precio de 25 euros por persona.

Para asistir es necesario reservar previamente antes del 18 de mayo. Las inscripciones pueden formalizarse a través de los teléfonos 630 60 66 61 y 606 23 92 44.

La romería mantiene además una fuerte carga histórica y patrimonial. Los vecinos siguen recordando cómo la Virgen de las Angustias fue escondida durante la guerra en una facina en el paraje del Subirón para evitar su destrucción.

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La celebración se desarrolla en un enclave singular donde se conservan la iglesia de Santa María de Arbazal, de origen altomedieval; el mesón de los cistercienses, levantado en 1640 bajo influencia del Monasterio de Santa María de Valdediós; y la llamada casa del reloj, con su antiguo reloj de sol en fachada.