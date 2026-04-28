El avance de las obras de rehabilitación integral de la carretera de Miravalles, en Villaviciosa: los trabajos se centran ahora en el drenaje de la vía

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias informa de que continúan los trabajos de mejora del sistema de drenaje en la carretera AS-330, que une Villaviciosa con Puente Agüera, dentro de una actuación más amplia de acondicionamiento de esta vía autonómica, conocida como la carretera de Miravalles.

El Gobierno del Principado mantiene en marcha una inversión superior a 2,6 millones de euros destinada a intervenir en 10,6 kilómetros de esta carretera. El proyecto contempla la mejora del firme, la renovación de los sistemas de drenaje y el refuerzo de los elementos de seguridad y protección.

La actuación se desarrolla en dos fases e incluye también la ampliación de la calzada en parte del recorrido, que pasará de un ancho medio de 4,7 metros a 5,5. Además, se prevé la reposición de la señalización vertical y horizontal y la instalación de barreras de seguridad a lo largo del tramo.

Según se destacó durante la presentación de la obra, la intervención permitirá mejorar la seguridad vial y la comodidad de los usuarios en una carretera que presentaba un acusado deterioro por el paso del tiempo.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, subrayó en su momento que se trataba de una actuación reclamada por el Ayuntamiento desde 2015 como una prioridad para la zona rural del concejo. “Era una obra que veníamos reivindicando desde que accedimos al gobierno municipal, en 2015, como una prioridad para la zona rural del concejo”, señaló entonces, recordando que el proyecto fue avanzando en sus distintas fases administrativas hasta quedar respaldado presupuestariamente por el Principado.

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El regidor incidió además en la relevancia de esta carretera por su función de servicio a los núcleos rurales del municipio.