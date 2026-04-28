El librero Rafa Gutiérrez será el pregonero del Festival de la Llámpara de Quintes y Quintueles, que rendirá homenaje a Julián Caicoya

La llámpara será protagonista en mayo en Quintes y Quintueles, gracias a una nueva edición de las jornadas gastronómicas organizadas por la Sociedad Cultural y Recreativa Clarín, una cita que volverá a reunir gastronomía y actividad cultural en estas dos parroquias de Les Mariñes de Villaviciosa en torno a uno de los productos más ligados al litoral maliayés.

El programa comenzará el viernes 15 de mayo, a las 20.00 horas, con la representación de “Sainetes asturianos” a cargo de Teatro Carbayín, coincidiendo con el inicio de la oferta gastronómica.

Uno de los actos centrales llegará al día siguiente, sábado 16, con el pregón previsto para las 20.00 horas, que pronunciará Rafa Gutiérrez, librero de La Buena Letra (Gijón) y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA. El acto estará presentado por Paco Bercial y contará con la actuación del Grupu Folclóricu Les Xanes.

En esa misma jornada se entregará la “Llámpára de Oro” a Julián Caicoya, creadoe de un blog sobre Quintes. Después se celebrará una espicha para socios en Llagar Castañón.

La programación incluirá además el XXXVII Concurso Infantil de Pintura y Dibujo, una masterclass de cocina a cargo de Manuel Díaz Pardo, pulpeiro oficial del Restaurante Tierras Gallegas, la proyección de Casablanca y la entrega del XVII Concurso de Cuentos Infantiles “Félix Pardo”, acompañada al violín por Juan Martínez Blanco.

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Las jornadas permitirán degustar llámparas del 15 al 24 de mayo en seis establecimientos de Quintes y Quintueles: Desi-Pochi, The Green - Hotel Artiem, Parrilla Isidro, Lola Melón, Restaurante Castañón y Restaurante Casa Kilo, donde este molusco se servirá con la preparación minuciosa que exige uno de los sabores más reconocibles de la cocina costera local.