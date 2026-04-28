Villaviciosa levanta el telón infantil: ACUTO regresa al Riera con tres días de teatro gratuito

La undécima edición del Festival de Teatro Infantil ¡ACUTO! se presenta en Villaviciosa con tres espectáculos dirigidos al público familiar entre el jueves 30 de abril y el 2 de mayo. El certamen, consolidado en el calendario cultural maliayés, fue presentado este lunes en el Teatro Riera.

El Ayuntamiento de Villaviciosa situará así de nuevo el teatro infantil en el centro de su oferta cultural con una edición que reunirá a compañías de tres comunidades autónomas y mantendrá el acceso gratuito, con retirada de localidades en taquilla desde una hora antes de cada representación.

En la presentación participaron la concejala de Cultura, Reyes Ugalde, junto a Paz Álvarez, de Espectáculos Arlequina, y la actriz Bárbara Rodríguez, una de las encargadas de dinamizar esta edición junto a Eva Menéndez.

Ugalde subrayó durante el acto “la vigencia de un festival que constituye todo un elemento de dinamización para Villaviciosa a través del teatro, con espectáculos de mucha calidad, a cargo de compañías españolas que vienen a hacer disfrutar al público infantil y familiar”. Añadió además que ACUTO “destaca cada año en el programa del Teatro Riera por ser una experiencia muy especial para el público, conecta a niños y niñas con los artistas y siembra una relación duradera con la cultura”.

La programación comenzará el jueves 30 de abril, a las 18.30 horas, con Concedeclown, formación leonesa fundada en 2010 y especializada en clown, docencia y montajes teatrales. Presentará Cuentos, risas y rock and roll, una propuesta en la que una función aparentemente convencional deriva en una sucesión de situaciones imprevistas tras la irrupción de un rockero surgido del público.

El viernes 1 de mayo, también a las 18.30 horas, llegará Festuc Teatre con Bunji. La pequeña koala, espectáculo de teatro y títeres ambientado en Australia. La obra, recomendada por Redescena y finalista de los Premios Max, narra la historia de una koala que abandona inesperadamente su entorno habitual.

Paz Álvarez destacó la presencia de esta compañía leridana, una de las más reconocidas del circuito nacional e internacional de teatro infantil.

El cierre llegará el sábado 2 de mayo, a las 18.30 horas, con ElektraFiktion y su montaje Hormigas, centrado en tres hormigas cuya rutina cambia tras descubrir un nuevo objeto. La pieza aborda la organización, la comunicación y la libertad, y obtuvo el Premios Oh! 2025 a mejor indumentaria o caracterización para Azucena Rico.

Durante las tres jornadas volverán además Las Locomodoras, intervención escénica de acogida que recibirá al público antes de cada función y reforzará el carácter participativo del festival.

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Desde su creación, ACUTO ha reunido en Villaviciosa a cerca de una treintena de compañías nacionales y se ha consolidado como una de las citas estables del teatro familiar en la programación del Riera