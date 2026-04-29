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La ITV móvil regresa el mes que viene a Villaviciosa para ciclomotores, quads y vehículos agrícolas

El servicio estará operativa los días 19, 20, 21, 22, 25, 26 y 27 de mayo en el recinto habilitado junto al aparcamiento municipal de La Palmera

Un operario de Itvasa durante una revisión.

Un operario de Itvasa durante una revisión. / Juan Plaza

José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

La unidad móvil de ITVASA volverá a instalarse en Villaviciosa durante varios días de mayo para realizar inspecciones técnicas a vehículos ligeros y especiales. El servicio se prestará en el aparcamiento municipal de La Palmera y atenderá exclusivamente mediante cita previa.

Según la información difundida por la empresa pública, la ITV móvil estará operativa los días 19, 20, 21, 22, 25, 26 y 27 de mayo en el recinto habilitado junto al aparcamiento municipal. La cita puede solicitarse a través de ITVASA en su página web o en el teléfono 985 10 11 76.

La campaña está dirigida a ciclomotores, motocicletas, vehículos de tres ruedas, cuadriciclos, quads y vehículos especiales, entre ellos maquinaria agrícola, de obras y servicios. También podrán acudir coches sin carné incluidos dentro de los cuadriciclos, siempre que no superen los 1.550 milímetros de anchura máxima.

Desde la organización se recuerda que es obligatorio acudir con la documentación del vehículo y el seguro en vigor, además de respetar la cita asignada para evitar esperas.

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Este dispositivo itinerante permite acercar la inspección técnica a concejos donde no existe estación fija, especialmente para vehículos agrícolas y ligeros de uso frecuente en el medio rural.

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