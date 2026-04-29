La piscina de Villaviciosa estará lista en diciembre y será sostenible: la altura del edificio se reducirá dos metros y medio para ahorrar energía

La reforma integral de la piscina cubierta de Villaviciosa estará lista en diciembre, salvo complicaciones inesperadas, pese a las dificultades surgidas durante la ejecución y a la tramitación de un modificado que elevó el coste del proyecto por encima de los cuatro millones de euros. Así lo aseguró este martes el alcalde, el socialista Alejandro Vega, durante una visita a la obra en la que subrayó que el calendario "se mantiene" y que el Ayuntamiento trabaja para cumplir los plazos ligados a la financiación europea.

"Estamos conjurados para llegar a diciembre", señaló el regidor, que insiste en que, aunque el margen es ajustado, el objetivo sigue siendo concluir la obra antes de que termine el año para no poner en riesgo los 1,7 millones de euros de fondos europeos.

Durante la visita, Vega avanzó, además, dos de las principales novedades del proyecto, ambas ligadas a la eficiencia energética. El edificio será dos metros y medio más bajo que el actual y la piscina principal tendrá menos profundidad. Se trata de dos medidas pensadas para reducir consumos y hacer viable una gestión más sostenible.

Por la izquierda, José Antonio Fernández, Alejandro Vega y Norberto Tellado, en la visita a la piscina / A. V.

La rebaja de la altura interior permitirá reducir el volumen de aire a climatizar, uno de los grandes problemas del complejo desde su apertura, mientras que la menor profundidad del vaso principal disminuirá el volumen de agua que requiere calentamiento y mantenimiento. "Está todo pensado para que sea un edificio sostenible energéticamente y también económicamente", defiende el Alcalde, quien recuerda cómo la actuación busca corregir los problemas históricos de una instalación que arrastraba graves deficiencias constructivas y también acabar con los elevados costes de funcionamiento que ha soportado el Ayuntamiento durante años, hasta llevar el déficit de este equipamiento a los diez millones de euros, a razón de 200.000 euros al año "que pagamos todos los vecinos".

El arquitecto encargado de la obra, Norberto Tellado, señala que "el edificio estaba sobredimensionado y tenía pocos metros cuadrados de explotación". Por ello, ha sido necesario desmontar las cerchas actuales para rebajar la techumbre dos metros y medio y subir el suelo del vaso de la piscina para tener menos lámina de agua y abaratar el mantenimiento. La profundida máxima será ahora de 1,60 metros, frente a los más de dos metros anteriores, detalló el responsable de la intervención.

Ejecución

Las obras han alcanzado ya el 20 por ciento de ejecución, según trasladó la dirección técnica, tras varios meses marcados por la paralización obligada para incorporar al proyecto la solución a daños ocultos detectados una vez iniciados los trabajos.

Ese modificado incrementó la inversión inicial, pero permitió incorporar soluciones estructurales que no figuraban en el proyecto original. Pese a ello, Vega asegura que la hoja de ruta no cambia "salvo imprevistos". "El plazo se mantiene", sostiene el regidor, aunque admite que cualquier contratiempo podría tensionar un calendario muy ajustado.

En paralelo a la rehabilitación, el Ayuntamiento trabaja ya en los pliegos para la futura gestión del equipamiento, con la intención de que la reapertura pueda producirse a lo largo de 2027. "Veremos cómo avanza el primer semestre del año que viene", señala el Alcalde.

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Otro de los cambios destacados será la reordenación de espacios interiores. El proyecto prevé cuadruplicar las zonas para gimnasio y actividades, una de las grandes apuestas de la reforma, ocupando una terraza que hasta ahora no tenía ningún uso.