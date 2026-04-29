Las pitas pintas del parque Ballina se consolidan como un nuevo reclamo turístico en pleno centro de Villaviciosa

El aviario reformado del Parque Ballina, dedicado desde hace unas semanas a la cría de pita pinta asturiana, empieza a consolidarse como un nuevo reclamo turístico en Villaviciosa. La instalación registró una notable afluencia de visitantes durante el último fin de semana, coincidiendo con les Xornaes de les Fabes, cuando muchas personas se acercaron al recinto para contemplar de cerca a las aves.

Familias, visitantes llegados al concejo y vecinos se detienen con frecuencia ante el recinto situado tras la Casa Consistorial, donde siete gallinas y un gallo de pita pinta han dado una nueva vida a un espacio que durante años había perdido protagonismo dentro del parque histórico maliayés.

Nucleo zoológico

La actuación permitió transformar el antiguo gallinero en un núcleo zoológico legalizado y adaptado a la normativa vigente, tras una inversión de 37.000 euros financiada por la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra a través del Plan de Sostenibilidad Turística. El recinto puede albergar hasta 18 ejemplares y fue concebido como espacio de autoconsumo y divulgación de una raza autóctona vinculada al medio rural asturiano.

El interés que despierta el aviario se hizo especialmente visible en jornadas de elevada afluencia al casco urbano, como ocurrió durante les Xornaes de les Fabes, cuando muchos visitantes incorporaron el paseo por el parque a su recorrido por la villa.

La reforma incorporó mejoras de higiene, salubridad e integración paisajística. Se reorganizó la zona de observación mediante barandillas de forja separadas del cierre y se instalaron torres vegetales para suavizar visualmente la presencia del recinto dentro del conjunto ajardinado.

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El Parque Ballina, construido entre 1928 y 1929 y protegido como jardín histórico desde 2016, suma así un nuevo elemento de interés dentro de uno de los espacios urbanos más reconocibles de Villaviciosa, donde el aviario vuelve a tener protagonismo convertido ahora en atractivo para quienes visitan la capital maliayesa..