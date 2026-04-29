Villaviciosa levanta el telón: el Ateneo Obrero acoge en mayo el Festival Nacional de Teatro Amateur con cuatro representaciones
Cachivache y A Ninguna Parte Teatro, procedentes de Palencia, abrirán el programa el día 9 con "Incendios"
El Ateneo Obrero maliayés celebrará durante los cuatro sábados de mayo la tercera edición de su Festival Nacional de Teatro Amateur, con un programa que reunirá sobre el escenario a compañías de Palencia, Gijón, Villaviciosa y Talavera de la Reina. Todas las funciones comenzarán a las 20.30 horas.
La apertura, el sábado 9 de mayo, correrá a cargo de Cachivache y A Ninguna Parte Teatro, procedentes de Palencia, con “Incendios”, un drama centrado en el legado de Nawal Marwan, cuya muerte obliga a sus hijos gemelos a reconstruir un pasado marcado por la guerra, el exilio y secretos familiares que permanecían ocultos.
El sábado 16 llegará “Ninette y un señor de Murcia”, a cargo de la compañía gijonesa La Capacha, con una adaptación de la conocida comedia sobre Andrés, un joven murciano que viaja a París atraído por la promesa de nuevas experiencias y acaba instalado en una pensión de exiliados españoles, donde conoce a Ninette.
La tercera cita será el sábado 23 con “Purgatorio”, el último trabajo de Teatro Contraste (Villa. La pieza sitúa a dos personajes en un espacio ambiguo entre castigo, memoria y redención, donde progresivamente se desvelan identidades y hechos del pasado.
El cierre del festival llegará el sábado 30 con “Madrid 19-67”, de Paraskenia Teatro, formación de Talavera de la Reina. La obra gira en torno al reencuentro entre una escritora y su nieto, atravesado por recuerdos familiares, silencios acumulados y una memoria pendiente de escribirse.
Las entradas estarán disponibles en la secretaría del Ateneo en horario de 16.00 a 20.00 horas. El precio será de 8 euros para socios y de 10 euros para no socios
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