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Financial Times echa un culete: el diario británico publica un extenso reportaje sobre la sidra asturiana como experiencia turística internacional y fija en Villaviciosa uno de sus principales referentes

El rotativo económico se centra en la cultura sidrera de la región, subraya que está reconocida por la Unesco y recomienda varias sidrerías y platos tradicionales

Un culete espichado de un tonel de sidra.

Un culete espichado de un tonel de sidra. / Miki López

José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Villaviciosa

El diario británico Financial Times dedica uno de sus últimos reportajes de viajes a la cultura sidrera asturiana y presenta al Principado como un destino donde la bebida tradicional estructura paisaje, gastronomía y vida social. La publicación, firmada por Paul Richardson, toma como punto de partida el impulso turístico abierto tras la declaración como patrimonio cultural inmaterial por parte de la Unesco.

El artículo dedica buena parte del recorrido a la Comarca de la Sidra, con especial atención a Villaviciosa, que aparece descrita como uno de los núcleos esenciales del sector. El reportaje destaca la presencia en la el concejo del consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias y sitúa a El Gaitero como principal referencia industrial, subrayando tanto su peso histórico en la exportación como su museo y sus instalaciones junto a la ría.

El periodista recorre también el centro urbano maliayés y se detiene en Sidrería La Ballera, presentada como una de las más veteranas de la localidad. Allí describe su iniciación en el escanciado tradicional, convertido en uno de los ejes del texto como rasgo diferencial de la sidra natural asturiana.

La pieza explica que el consumo en Asturias sigue ligado al culete, servido en pequeñas cantidades para mantener el gas carbónico natural activado mediante el escanciado, y subraya que la sidra se bebe habitualmente compartiendo botella, como elemento de relación social.

Desde Villaviciosa, el recorrido continúa hacia Nava, donde el Financial Times visita el Museo de la Sidra y Sidra Viuda de Angelón, además de citar pequeños productores familiares.

El reportaje concede también espacio al chigre rural y a la cocina tradicional vinculada a la sidra, con referencias expresas a la fabada, el pitu caleya y el queso gamonéu como parte inseparable de la experiencia gastronómica.

Entre los establecimientos recomendados al visitante internacional figuran Casa Dominganes (Nava), Casa Yoli (Gijón) y Llagar La Morena (Siero).

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El texto concluye destacando el precio asequible de la oferta asturiana, con botellas de sidra natural en torno a los 3,50 euros y platos principales por debajo de 20 euros, un factor que el rotativo británico incorpora como otro de los elementos diferenciales del destino sidrero asturiano.

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