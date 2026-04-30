Incidencias por obras en la autovía A-64 a su paso por Villaviciosa: Transportes cortará un tubo del túnel de Fabares desde el 4 de mayo y prevé afecciones al tráfico hasta finales de junio
Los trabajos dependen del Ministerio de Fomento e incluyen la construcción de galerías de seguridad y otros elementos relacionados con la seguridad y la protección contra incendios
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible iniciará el próximo lunes, 4 de mayo, una nueva fase de las obras de modernización del túnel de Fabares, en la autovía A-64 a su paso por Villaviciosa, con cortes alternos de uno de los dos tubos y circulación en doble sentido por el otro. Las restricciones se mantendrán, en principio, hasta finales de junio.
Los trabajos comenzarán a las 07.00 horas con el cierre del tubo en sentido Villaviciosa. Una vez concluidas las actuaciones en ese lado, se trasladarán al tubo en dirección a Oviedo, manteniendo en todo momento el tráfico canalizado por el conducto no afectado por las obras.
La intervención se desarrolla entre los kilómetros 4,8 y 9,6 de la autovía y forma parte del proyecto estatal de mejora de seguridad en siete túneles asturianos, con una inversión global de 33,91 millones de euros financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En Fabares se ejecutarán tres nuevas galerías de evacuación y se renovarán instalaciones vinculadas a protección contra incendios, suministro eléctrico, comunicaciones, información al usuario y señalización de las vías de evacuación.
Además, habrá cortes puntuales simultáneos en ambos tubos por voladuras, con una duración estimada de quince minutos. Esas interrupciones se producirán de lunes a viernes, salvo festivos, entre las 12.00 y las 13.00 horas, y también de lunes a jueves, excepto festivos y vísperas de festivo, entre las 20.00 y las 21.00 horas.
Una vez finalizado cada corte puntual, el tráfico volverá a discurrir por el tubo libre de obras.
La actuación en Fabares se integra en el plan de modernización que afecta también a los túneles Villaviciosa, Deva, Infanzón, Cefontes, Brañaviella y Niévares, todos ellos situados en las autovías A-8 y A-64.
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