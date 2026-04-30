Villaviciosa alerta del grave deterioro de pasarelas y puentes en el parque playa de Rodiles y los cerrará al público si no se reparan

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha remitido sendos requerimientos a la Demarcación de Costas en Asturias y al Principado para reclamar una intervención urgente en puentes, pasarelas y estructuras elevadas del parque playa de Rodiles. El alcalde, Alejandro Vega Riego, advierte de que el Consistorio cerrará al uso público estas infraestructuras si no se acometen medidas inmediatas. Entre los puntos señalados como más problemáticos figuran el dique de la canal en la zona de la playa de Miami y el puente peatonal de madera del paseo.

La comunicación, enviada al jefe de la Demarcación de Costas y al consejero de Movilidad, insiste en la necesidad de ejecutar obras de sustitución o reforma integral en distintos elementos de la senda construida en 2006 dentro del denominado parque playa de Playa de Rodiles, integrada en la ruta PR AS-231, la única senda homologada incluida dentro de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa.

El Ayuntamiento recuerda que lleva años trasladando esta reclamación a ambas administraciones y sostiene que, pese a no corresponderle más allá del mantenimiento ordinario derivado del convenio firmado en 2005, ha venido asumiendo reparaciones que exceden ese marco.

El escrito municipal subraya que el deterioro acumulado y la falta de adaptación a las exigencias actuales hacen necesaria una actuación integral y, en algunos casos, la sustitución completa de las estructuras. El Gobierno local recuerda además que ya en 2023 reclamó formalmente a Costas la reparación del puente peatonal y del entorno del dique, recibiendo entonces una respuesta negativa.

En aquella contestación, Costas sostuvo que no se habían detectado desperfectos relevantes en la pasarela sostenida sobre estribos protegidos por escollera próxima a la playa de Miami y que los daños observados en otros puntos del recorrido podían considerarse menores, por lo que no justificaban intervenciones integrales en ese momento.

Ahora, el Alcalde vuelve a insistir en que la situación ha alcanzado un nivel que impide garantizar el uso en condiciones de seguridad únicamente con labores ordinarias de conservación. En el requerimiento remitido a ambas administraciones se señala expresamente que, si no se adoptan de forma urgente las inversiones necesarias, el Ayuntamiento procederá a clausurar las infraestructuras afectadas.

El documento añade un tercer requerimiento dirigido al Principado: la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento prevista en el convenio suscrito en 2005 para la ordenación urbanística y ejecución del parque playa de Rodiles, con el fin de abordar el estado actual de estas infraestructuras y definir responsabilidades.

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La advertencia municipal llega mientras el propio Ayuntamiento continúa realizando reparaciones puntuales en distintos elementos del recorrido.