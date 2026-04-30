Villaviciosa regula el uso de taquillas inteligentes en la plaza de abastos para la recogida de pedidos las 24 horas y los 365 días del año

Los comerciantes de la plaza de abastos de Villaviciosa van a ofrecer a sus clientes un sistema de recogida de pedidos durante las 24 horas del día y los 365 días del año mediante taquillas inteligentes cuya regulación acaba de publicarse en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

La primera convocatoria prevé la adjudicación de 100 códigos de uso para 48 taquillas, situadas en la plaza, con acceso desde la calle Manuel Cortina. Del total, 28 compartimentos son refrigerados y 20 funcionan a temperatura ambiente.

El sistema permitirá a cada comerciante depositar compras previamente reservadas por sus clientes y activar la recogida mediante teléfono móvil. El comprador dispondrá de un máximo de 24 horas para retirar el pedido, introduciendo su número de teléfono en el terminal.

Cada comerciante titular de puesto recibirá un único código, válido para utilizar hasta cinco taquillas simultáneamente si hay disponibilidad. La asignación de compartimentos será automática, diferenciando únicamente entre módulos refrigerados y no refrigerados.

La autorización tendrá vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2026. El Ayuntamiento realizará controles trimestrales y podrá retirar el código si no se utiliza durante tres meses consecutivos.

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La iniciativa forma parte del proyecto municipal de digitalización comercial financiado con fondos europeos Next Generation EU, dentro de las actuaciones de modernización de la plaza de abastos.