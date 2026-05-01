Argüeru (Villaviciosa) celebrará la fiesta de San Isidro con comida popular y homenaje a tres vecinos

La parroquia maliayesa de Argüeru conmemorará el día de San Isidro Labrador con una comida de hermandad que tendrá lugar el próximo 15 de mayo, a partir de las 14.00 horas, en el restaurante La Xana.

El programa incluye un menú compuesto por mejillones en salsa Xana, sopa de marisco, pitu de caleya con ensalada y crema de queso como postre, además de pan, bebida y café. El precio cerrado es de 28 euros.

El acto incorporará un reconocimiento a tres vecinos —Conchita, Ramón y Rubén— “por su dedicación a la ganadería y la agricultura a lo largo de su vida en Argüeru”, según figura en la convocatoria difundida por la organización.

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Las reservas pueden formalizarse a través de los teléfonos 687 927 111 (José) y 661 822 723 (Berto).