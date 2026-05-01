Argüeru (Villaviciosa) celebrará la fiesta de San Isidro con comida popular y homenaje a tres vecinos
La cita será el próximo día 15 en el restaurante La Xana
J. A. O.
La parroquia maliayesa de Argüeru conmemorará el día de San Isidro Labrador con una comida de hermandad que tendrá lugar el próximo 15 de mayo, a partir de las 14.00 horas, en el restaurante La Xana.
El programa incluye un menú compuesto por mejillones en salsa Xana, sopa de marisco, pitu de caleya con ensalada y crema de queso como postre, además de pan, bebida y café. El precio cerrado es de 28 euros.
El acto incorporará un reconocimiento a tres vecinos —Conchita, Ramón y Rubén— “por su dedicación a la ganadería y la agricultura a lo largo de su vida en Argüeru”, según figura en la convocatoria difundida por la organización.
Las reservas pueden formalizarse a través de los teléfonos 687 927 111 (José) y 661 822 723 (Berto).
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