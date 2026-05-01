La Comarca de la Sidra se prepara para el eclipse solar de agosto en la Semana de la Floración del Manzano: "Hay que tenerlo todo planificado"

Planificar y tomar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger la vista y así poder disfrutar del eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto y que se podrá ver desde Asturias. En la Comarca de la Sidra se preparan con ilusión para disfrutar de este evento astronómico y han dedicado la primera actividad del programa de la Semana de la Floración del Manzano, en el área recreativa de Peñacabrera (Cabranes), a conocer cómo se producirá el eclipse, cuando y cómo verlo.

"Eclipse floral: magia en el cielo de los manzanos" fue dirigido por la doctora en Astrofísica Lucía González, impulsora de Allande Stars para la divulgación y conocimiento del firmamento, junto con la estudiante de Física de la Universidad de Oviedo María Fernández. Las científicas ofrecieron una introducción a los conceptos básicos que rigen este tipo de fenómenos astronómicos dando cuenta, entre otros, de los movimientos de rotación y traslación o la función que cumplen el sol, la tierra y la luna en el eclipse, que los asistentes siguieron con mucho interés. "Es como volver al colegio, me encantó saber estas cosas y creo que voy a retomar el estudio de la astronomía", señaló Susana Ovín, una de las participantes llegada desde Nava.

La semana de la floración del manzano mira al cielo en la Comarca de la Sidra, en imágenes / Sara Arias

Los participantes también disfrutaron de la observación solar mediante un proyector y un telescopio en los que vieron el movimiento de la estrella solar y las manchas que produce. "Impresiona la velocidad a la que va por la rotación de la tierra", comentó Sergio Aguado tras una primera observación. También recrearon los movimientos que harán el sol, la tierra y la luna el día del eclipse con unas pelotas hinchables que hicieron todo mucho más comprensible y, también, divertido. "Lo mejor es la calidad de las personas que nos lo están explicando", apuntó Gema Atienza, turista de Madrid, que ya planea estar en Asturias el 12 de agosto.

Con los conocimientos básicos adquiridos, las científicas entraron de lleno en el eclipse del próximo verano para el que lo más importante es la planificación. "Se espera entre 5 y 10 millones de desplazamientos en las zonas donde se podrá en su totalidad como es Asturias, por lo que hay que tenerlo todo planificado lo mejor posible y estar enterados de los avisos que se publiquen en las páginas oficiales", señaló González, quien insistió mucho en buscar un lugar sin obstáculos de visión, orientado al noroeste, donde estará el sol.

También es importante contar con unas gafas adecuadas que cuenten con la certificación ISO 12312-2:2015 y con la marca registrada CE, producido en la Unión Europea. "La duración de uso continuado no puede pasar de los tres minutos, porque la pupila se dilata y las gafas dejan de ser eficaces", precisó María Fernández. Ni radiografías, ni negativos de fotografías ni piedras de obsidiana, las gafas son obligatorias para disfrutar del eclipse. También se pueden usar de soldadura, siempre que sean de los números 12, 13 o 14, y nunca se puede utilizar un telescopio de observación nocturna del firmamento: "Nos podemos quemar la retina al instante, incluso la piel o la ropa", advirtió la estudiante de Física, quien también recomendó usar filtros para la cámara del móvil.

Las científicas también dieron indicaciones sobre cómo observar el eclipse, siempre con las gafas puestas en las fases parciales. Es decir, antes y después de la fase total, cuando el cielo se quedará a oscuras. El fenómeno astronómico comenzará a las 19.31 horas del 12 de agosto, momento en el que poner las gafas de visión solar. Durante este tiempo es importante descansar los ojos cada tres minutos "bajando la vista, quitando las gafas y mirando alrededor", detalló González.

En el momento de fase total, cuando la luna cubra el sol por completo, se deben retirar las gafas para disfrutar del momento, abrigarse un poco para la caída de entre 10 y 12 grados de temperatura y volver a poner los anteojos para la fase parcial con la que finalizará el evento, sobre las 21.20 horas: "Cuando termine el eclipse habrá 10 minutos de atardecer". González también conminó a los presentes a disfrutar de la lluvia de perseidas que habrá esa noche y que serán muy visibles gracias a la luna nueva, también será muy visible desde la tierra el planeta Venus, "más brillante y más alto".

La actividad fue todo un éxito para los participantes, que valoraron mucho los conocimientos adquiridos y todos los consejos para disfrutar del eclipse en todo su esplendor. Una primera sesión de la Semana de la Floración del Manzano en la Comarca de la Sidra que da paso este sábado a la ruta de senderismo guiada e interpretada "Una vuelta a la manzana entre el mar y la montaña", a las 11.00 horas, en la playa de La Griega (Colunga). También este sábado, en el Museo de la Sidra de Nava, darán una clase de escanciado con visita guiada, a las 16.00 horas, y tendrá "Paseando entre manzanos en tierras maliayas", con un recorrido por una pumarada en flor en Les Vieyes, Villaviciosa, a las 17.00 horas.

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De domingo, continúa la actividad "Paseando entre manzanos en paisajes yerbatos", con una visita a una pumarada en flor en San Julián de Bimenes a las 11.00 horas.