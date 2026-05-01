Monchu´l Cura inaugura este sábado una exposición de dibujos en la galería Eliza Southwood Art de Villaviciosa

Monchu’l Cura, nombre por el que es conocido popularmente el sacerdote José Ramón García Fernández, presenta en Villaviciosa la exposición “Dibuxos/Dibujos”, una selección de obra gráfica centrada en el entorno rural asturiano. La inauguración tendrá lugar este sábado a las 19.00 horas.

La muestra se celebra en la galería Eliza Southwood Art, taller de serigrafía y sala de exposiciones del concejo, dedicado a la producción de obra gráfica en papel y a la programación de artistas locales e internacionales.

La exposición reúne dibujos y bocetos realizados a lo largo de su trayectoria, con especial atención a las figuras, paisajes y costumbres del ámbito rural. El conjunto destaca por el trazo directo y el carácter de apunte.

Nacido en 1936, el autor compagina su actividad pastoral con la creación artística y la reflexión ensayística. Es autor del libro “Astures, gens Hispaniae. Iglesia local y nación histórica”.

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La exposición permanecerá abierta durante el mes de mayo.