Villaviciosa exime del pago de licencias para pequeñas obras en fachadas hasta el 17 de julio

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha aprobado la exención de licencia municipal para pequeñas obras de mejora en fachadas hasta el 17 de julio. La iniciativa, recogida en un bando firmado por el alcalde, Alejandro Vega Riego, afecta a intervenciones de escasa entidad técnica y económica que no requieran proyecto de edificación.

Quedan incluidas actuaciones como pintura, reparaciones básicas o mantenimiento de elementos de ornato —canalones, aleros u otros—, siempre que no impliquen complejidad constructiva. Durante ese periodo, los trabajos podrán ejecutarse sin tramitación administrativa previa ni pago de tasas.

El bando establece que la adhesión al régimen excepcional se equipara a una declaración responsable, conforme a la reforma introducida por la Ley del Principado de Asturias. Esto implica la aceptación de las condiciones legales, sin perjuicio de las funciones municipales de comprobación, control e inspección.

La norma mantiene la obligación de cumplir la legislación vigente en prevención de riesgos laborales, seguridad y salud en obra, así como en gestión de residuos de construcción y, en su caso, residuos peligrosos.

Quedan expresamente excluidas las actuaciones que requieran licencia o autorizaciones sectoriales —carreteras, organismos de cuenca o patrimonio—, así como las que afecten a inmuebles catalogados o protegidos o precisen intervención de técnico competente.

El Ayuntamiento ofrece asesoramiento previo a través de la Oficina Técnica Municipal, con atención telefónica en horario de mañana.

Noticias relacionadas

Vega Riego enmarca la medida en la mejora del estado de las fachadas y su impacto en la imagen urbana: “Promueve la conservación y la estética de los edificios e incentiva pequeñas reformas que también benefician al sector de la construcción”, señala en el bando.