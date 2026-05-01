Villaviciosa intensifica la difusión del PGOU para facilitar la máxima participación vecinal de cara a su aprobación definitiva
El equipo redactor resolvió dudas y recogió propuestas para completar la documentación durante un foro organizado por el Ayuntamiento
El foro del Plan General de Ordenación (PGO) y del catálogo urbanístico de Villaviciosa se celebró este jueves con participación de vecinos y del equipo técnico encargado de la redacción de los documentos. La sesión sirvió para exponer los ejes centrales del planeamiento y habilitar un turno de intervención para resolver dudas y recoger sugerencias.
Según fuentes municipales, el encuentro se estructuró en una primera parte de presentación técnica, en la que se detallaron las cuestiones principales del planeamiento, seguida de un espacio de participación ciudadana. En este segundo bloque se atendieron preguntas y se incorporaron aclaraciones y propuestas formuladas por los asistentes.
El Ayuntamiento subraya que este tipo de foros forman parte del proceso de elaboración del plan y del catálogo, y que la participación pública es un elemento “clave” para completar el documento antes de su aprobación definitiva.
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