Villaviciosa se mueve: la asociación Dakefalar inicia sus actividades y presenta el festival Liperock para el 27 de junio

La plaza de Santa Clara de Villaviciosa acogió este viernes la presentación oficial de la asociación cultural Dakefalar y del primer festival de rock Liperock, en un acto planteado como una sesión vermú. El encuentro reunió a numerosos aficionados y contó con las actuaciones de Pin Carter, Kike Suárez y Robins. También colaboraron varios establecimientos del entorno: Casa Milagros, El Manquín, Santa Clara 3 y La Jartá.

Dakefalar nace del impulso de un grupo de amigos de Villaviciosa unidos por su interés por el rock, el blues, el pop y el folk, entre otros estilos, y con el objetivo de rendir homenaje a su compañero Felipe, conocido como Lipe, fallecido este año. Los integrantes del colectivo explicaron que la idea surgió de forma espontánea. "Un día, escuchando una de esas canciones que le encantaban, pensamos que teníamos que hacer algo que lo recordara tal y como era", señalaron. "Así nació Liperock, un festival que quiere celebrar la amistad, la música y los momentos compartidos", indicaron desde la nueva asociación. Además, agradecieron a todas las entidades y particulares que han colaborado con la iniciativa.

El festival se celebrará el 27 de junio de 2026 en Villaviciosa y aspira a consolidarse como una cita anual. La creación de la asociación cultural busca dar continuidad al proyecto. "No queremos que sea algo puntual. Esto acaba de empezar y nos gustaría que más gente se sume. Por Lipe y por el rock", subrayaron los organizadores.

El cartel del festival incluye una sesión vermú con Jorge Explosion (13.30 horas, Café del Sol) y Rockin Robins (16.30, Rice). Por la tarde, la programación continuará en el parque El Pelambre con las actuaciones de Pin Carter (19.00), Pablo Und Destruktion (20.30), Roza (22.00) y Rafa Kas (23.30).

Noticias relacionadas

Al acto asistió el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, así como concejales de todos los grupos políticos. Todos ellos felicitaron a los organizadores y trasladaron su voluntad de colaborar con la iniciativa.